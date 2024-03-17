Каскад отключений. «Росводоканал-Омск» анонсировал ремонтные работы

Пресс-служба «Росводоканал-Омск» анонсировала ремонтные работы сразу на нескольких улицах Омска. В частности, слесари займутся починкой трубопроводов на улице 50 лет ВЛКСМ, дом №3 и в доме №25Б на улице Багратиона.