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Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

иллюстрация

Каскад отключений. «Росводоканал-Омск» анонсировал ремонтные работы

17 марта 2024, 11:36
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский «Росводоканал» сообщил о планируемых ремонтных работах

21 марта водоснабжение отключат в Центральном и Октябрьском округах

Пресс-служба «Росводоканал-Омск» анонсировала ремонтные работы сразу на нескольких улицах Омска. В частности, слесари займутся починкой трубопроводов на улице 50 лет ВЛКСМ, дом №3 и в доме №25Б на улице Багратиона.

Однако, выполнение восстановительных работ скажется на водоснабжении омичей. Какие именно дома останутся без воды — можно увидеть на фото ниже.

Адреса и время отключенияАдреса и время отключения
Адреса и время отключения
Фото: Город55

Кроме того, сотрудники «Росводоканал-Омск» просят омичей запастись водой и надеются на понимание — проведение работ необходимо для поддержания надежности водоснабжения.

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#Омск#Водоснабжение#Новости#Вода#Омичи#Ремонтные работы#Октябрьский округ#Илья Скобин#Трубопроводы#Росводоканал-Омск#Центральный округ#Улица 50 лет ВЛКСМ#Улица Багратиона
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