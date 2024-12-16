В центре Омска сдали в эксплуатацию 20-этажный дом. Сколько там стоят квартиры

Квартиры в новостройке пока в продажу не поступили, однако можно ознакомиться с ценами на жилье в других корпусах ЖК «Золотой парус». Так, стоимость однокомнатных квартир начинается от 8 млн рублей, «двушек» — от 10,5 млн, «трешек» — от 16,5 млн.