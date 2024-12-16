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Posted 16 декабря, 05:08

Published 16 декабря, 05:08

Modified 16 декабря, 05:10

Updated 16 декабря, 05:10

В центре Омска сдали 20-этажную новостройку с двухуровневой крытой парковкой

В центре Омска сдали в эксплуатацию 20-этажный дом. Сколько там стоят квартиры

16 декабря 2024, 05:08
Фото: Департамент архитектуры и градостроительства.

В центре Омска сдали 20-этажную новостройку с двухуровневой крытой парковкой

В доме 78 квартир. Общая площадь помещений составляет почти 7,5 тысяч квадратных метров.

В Омске на улице Чернышевского, 1 сдали в эксплуатацию 20-этажный жилой дом. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства мэрии.

Общая площадь жилых помещений составляет почти 7,5 тысяч «квадратов». В новостройке 78 квартир: 30 двухкомнатных, 32 трехкомнатные, 15 четырехкомнатных и одна пятикомнатная площадью более 250 кв. м. Также дом оборудован двухуровневой крытой парковкой на 140 автомобилей.

Новостройка относится к жилому комплексу «Золотой парус». Здание возвел застройщик «СМУ-9 „Стройбетон Космическое“». По данным Rusprofile, фирма зарегистрирована в Новосибирской области в 2014 году. Руководителем является Александр Неженцев, учредителем — Олег Золотов.

Квартиры в новостройке пока в продажу не поступили, однако можно ознакомиться с ценами на жилье в других корпусах ЖК «Золотой парус». Так, стоимость однокомнатных квартир начинается от 8 млн рублей, «двушек» — от 10,5 млн, «трешек» — от 16,5 млн.

Ранее Город55 рассказывал, что в поселке «Амурский» сдали в эксплуатацию новый дом. Часть квартир в нем отдадут нуждающимся.

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#Евгений Игишев#Недвижимость#Омск#Строительство#Многоквартирный дом#Жилой дом#Центральный округ
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