В центре Омска сдали в эксплуатацию 20-этажный дом. Сколько там стоят квартиры

Posted 16 декабря, 05:08
Published 16 декабря, 05:08
Modified 16 декабря, 05:10
Updated 16 декабря, 05:10
В Омске на улице Чернышевского, 1 сдали в эксплуатацию 20-этажный жилой дом. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства мэрии.
Общая площадь жилых помещений составляет почти 7,5 тысяч «квадратов». В новостройке 78 квартир: 30 двухкомнатных, 32 трехкомнатные, 15 четырехкомнатных и одна пятикомнатная площадью более 250 кв. м. Также дом оборудован двухуровневой крытой парковкой на 140 автомобилей.
Новостройка относится к жилому комплексу «Золотой парус». Здание возвел застройщик «СМУ-9 „Стройбетон Космическое“». По данным Rusprofile, фирма зарегистрирована в Новосибирской области в 2014 году. Руководителем является Александр Неженцев, учредителем — Олег Золотов.
Квартиры в новостройке пока в продажу не поступили, однако можно ознакомиться с ценами на жилье в других корпусах ЖК «Золотой парус». Так, стоимость однокомнатных квартир начинается от 8 млн рублей, «двушек» — от 10,5 млн, «трешек» — от 16,5 млн.
Ранее Город55 рассказывал, что в поселке «Амурский» сдали в эксплуатацию новый дом. Часть квартир в нем отдадут нуждающимся.