«Омск пойдет под снос»: какие дома признали аварийными и непригодными для жизни

Posted 20 декабря, 05:51
Published 20 декабря, 05:51
Modified 20 декабря, 05:59
Updated 20 декабря, 05:59
Администрация Омска приняла решение признать несколько многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу на основании выводов специальной комиссии, которая оценила состояние жилья.
В списке домов, подлежащих сносу, находятся:
Всем жителям этих домов дадут время до 31 декабря 2031 года для того, чтобы переехать в другое место.
Кроме того, признано непригодным для проживания жилое помещение по адресу: 20-я Северная, 38А.
Напомним, ранее мы писали о том, что по оценкам региональной прокуратуры на расселение 179 домов, признанных аварийными с 2017 года, необходимо 10,5 млрд рублей.