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Posted 20 декабря, 05:51

Published 20 декабря, 05:51

Modified 20 декабря, 05:59

Updated 20 декабря, 05:59

Стал известен список новых домов, которые пойдут под снос в Омске

«Омск пойдет под снос»: какие дома признали аварийными и непригодными для жизни

20 декабря 2024, 05:51
Фото: 1MI.

Стал известен список новых домов, которые пойдут под снос в Омске

Жителям аварийных домов установили срок отселения до 31 декабря 2031 года.

Администрация Омска приняла решение признать несколько многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу на основании выводов специальной комиссии, которая оценила состояние жилья.

В списке домов, подлежащих сносу, находятся:

  • Севастопольская, 2 (Кировский округ);
  • 8-я Амурская, 40 (Центральный округ);
  • Новосортировочная, 17 (Ленинский округ);
  • 2-й переулок Воровского, 4 (Ленинский округ).

Всем жителям этих домов дадут время до 31 декабря 2031 года для того, чтобы переехать в другое место.

Кроме того, признано непригодным для проживания жилое помещение по адресу: 20-я Северная, 38А.

Напомним, ранее мы писали о том, что по оценкам региональной прокуратуры на расселение 179 домов, признанных аварийными с 2017 года, необходимо 10,5 млрд рублей.

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#Диана Рязанцева#Омск#Снос#Комиссия#Переезд#Ленинский округ#Кировский округ#Центральный округ#Многоквартирные дома
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