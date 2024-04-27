Мешает пройти к пляжу: омичи пожаловались на новый павильон возле «Хуторка»

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Читатели Города55 обратили внимание на новый павильон, расположенный на улице Кемеровской рядом с рестораном «Хуторок». Строение находится напротив лестницы, ведущей на Первомайский пляж.
«На Кемеровской поставили павильон, который мешает к пляжу спуститься. Дорогу к спасательной станции МЧС загораживает. Самострой какой-то», — сообщил омич Василий.
Разрешение на использование земельного участка выдала администрация Центрального округа.
«Администрацией округа в 2023 году обществу с ограниченной ответственностью „Арника-Плюс“ выдано разрешение под пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, а также велопарковки, сроком на пять лет», — рассказали Городу55 в администрации ЦАО.
Согласно данным Rusprofile, компания «Арника-Плюс» зарегистрирована в 2005 году. Директором фирмы является Александр Перебейнос, учредители в равных долях — Ольга и Артем Соколовы. Примечательно, что основным видом деятельности организации указана розничная торговля лекарственными средствами.