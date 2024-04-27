Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Омич пожаловались на павильон у Первомайского пляжа, который мешает проходу

Мешает пройти к пляжу: омичи пожаловались на новый павильон возле «Хуторка»

27 апреля 2024, 05:22
Фото: Город55

Омич пожаловались на павильон у Первомайского пляжа, который мешает проходу

В администрации округа рассказали, что там откроется.

Читатели Города55 обратили внимание на новый павильон, расположенный на улице Кемеровской рядом с рестораном «Хуторок». Строение находится напротив лестницы, ведущей на Первомайский пляж.

«На Кемеровской поставили павильон, который мешает к пляжу спуститься. Дорогу к спасательной станции МЧС загораживает. Самострой какой-то», — сообщил омич Василий.
Фото: Город55

Разрешение на использование земельного участка выдала администрация Центрального округа.

«Администрацией округа в 2023 году обществу с ограниченной ответственностью „Арника-Плюс“ выдано разрешение под пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, а также велопарковки, сроком на пять лет», — рассказали Городу55 в администрации ЦАО.

Согласно данным Rusprofile, компания «Арника-Плюс» зарегистрирована в 2005 году. Директором фирмы является Александр Перебейнос, учредители в равных долях — Ольга и Артем Соколовы. Примечательно, что основным видом деятельности организации указана розничная торговля лекарственными средствами.

Очередной самострой? В Омске на Красном Пути без разрешения возвели здание
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#МЧС#Ресторан#Самокаты#Павильон#2023 год#Центральный округ
Подпишитесь
Поднялась на метр за сутки. На севере Омской области жителей эвакуируют из-за паводка
Сегодня, 07:12
Жителям Омской области рассказали, ждать ли тепло в мае 2024 года
Вчера, 21:51
Из ряда вон. Почему в Омске взяточник получил штраф вместо срока
Сегодня, 06:59
Быстро разбирают. На прилавках омских супермаркетов появились крошечные куриные яйца
Сегодня, 04:49
Жутко воняет химией. В Омской области снова действует режим «черного неба»
Сегодня, 02:19
"