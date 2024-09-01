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Published Сегодня, 05:53

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Updated Сегодня, 05:55

иллюстрация

Почти месяц. Омичка из Центрального округа пожаловалась на отсутствие горячей воды

1 сентября 2024, 05:53
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Жители одного из домов Центрального округа Омска месяц живут без горячей воды

Постоянные переносы и отсутствие видимых ремонтных работ — реальность, начавшаяся для омичей в доме №23 на Краснознаменной улице еще 5 августа.

Как рассказала обратившаяся в редакцию Города55 местная жительница, о первоначальном отключении горячего водоснабжения по адресу Краснознаменная, 23 сообщалось еще в начале августа: управляющая компания «Жилищник 4-сервис», обслуживающая пятиэтажку, объясняя необходимость отключения подачи воды, ссылалась на факсограмму АО «Тепловая компания», датированную 5 августа.

Но кажется, позже что-то пошло не так: старые уведомления на доске объявлений неоднократно переклеивали, меняя дату ремонтных работ. Всего жителям дома пришлось столкнуться с двумя крупными периодами отсутствия горячей воды — с 7 по 16 августа, а затем и с 23 по 30 число.

Объявления с уведомлением о начале работ неоднократно обновлялиОбъявления с уведомлением о начале работ неоднократно обновляли
Объявления с уведомлением о начале работ неоднократно обновлялиОбъявления с уведомлением о начале работ неоднократно обновляли
Объявления с уведомлением о начале работ неоднократно обновлялиОбъявления с уведомлением о начале работ неоднократно обновляли
Объявления с уведомлением о начале работ неоднократно обновляли
Фото: Предоставлено Городу55

Вот только постоянные переносы, по словам местной жительницы, крайне негативно сказываются на быте жильцов дома: отсутствие горячей воды создает гигиенические затруднения, а в квартирах поселилась постоянная сырость — даже постиранные вещи не хотят просыхать.

Как рассказала жительница, обратившаяся в редакцию, кое-какие меры жильцы дома все-таки стараются принять: например, не так давно местные жители подавали обращение в областное министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства — как позже сообщили представители министерства, информацию о проблемах дома передали в Госжилинспекцию и городскую администрацию. Кроме того, жильцы предпринимали попытки взаимодействия и с управляющей компанией, однако там им, по словам жительницы дома, ничем не могут помочь — «работать некому».

Также женщина поделилась наблюдением, что похожая проблема наблюдается и в других жилых домах — рассказав в социальных сетях о положении дел в их пятиэтажке, многие омичи откликнулись на «крик души», называя адреса, где подобная беда приобрела уже «хронический» характер: 21-я Амурская, 95, Нефтезаводская, 36В, Звездова 132/1 и другие.

Напомним, ранее Город55 сообщал о течи из коллектора рядом с домом №174 на Тарской улице: по словам местных жителей, вода уже образовала небольшое озеро рядом с участком и вскоре может подмыть грунт у фундамента дома.

Дом у «реки». Жилью омичей из Центрального округа угрожает постоянная течь из колодца
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Социальные сети#Горячая вода#Тепловая компания#Новости#Ремонтные работы#Центральный округ#Жалобы жителей#Жилищно-коммунальное хозяйство
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