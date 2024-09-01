Почти месяц. Омичка из Центрального округа пожаловалась на отсутствие горячей воды

Как рассказала жительница, обратившаяся в редакцию, кое-какие меры жильцы дома все-таки стараются принять: например, не так давно местные жители подавали обращение в областное министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства — как позже сообщили представители министерства, информацию о проблемах дома передали в Госжилинспекцию и городскую администрацию. Кроме того, жильцы предпринимали попытки взаимодействия и с управляющей компанией, однако там им, по словам жительницы дома, ничем не могут помочь — «работать некому».