Захватите документы. В Омске пройдут двухдневные антитеррористические учения

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Сегодня и завтра в Омской области пройдет тактико-специальное учение. Оно направлено на отработку действий по пресечению террористических актов на объектах, принадлежащих органам государственной власти, местного самоуправления и общественным организациям.
Учения пройдут в центральной части города, а также в Октябрьском округе. На нем отработают практические действия по оцеплению, фильтрации и эвакуации людей в случае попытки совершения террористического акта.
В региональном УФСБ предупредили омичей, что для комфортного передвижения от места работы до дома им необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и содержащий адрес регистрации. Это позволит избежать неудобств при проверке документов.