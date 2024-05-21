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Захватите документы. В Омске пройдут двухдневные антитеррористические учения

21 мая 2024, 03:30
Фото: Город55
иллюстрация

Жителей Омска попросили носить с собой паспорт в ближайшие два дня

21 и 22 мая в Центральном и Октябрьском округах Омска пройдут тактико-специальные учения. Во время них будут отрабатываться практические действия по оцеплению, фильтрации и эвакуации людей в случае попытки совершения террористического акта. Горожан просят иметь при себе паспорт.

Сегодня и завтра в Омской области пройдет тактико-специальное учение. Оно направлено на отработку действий по пресечению террористических актов на объектах, принадлежащих органам государственной власти, местного самоуправления и общественным организациям.

Учения пройдут в центральной части города, а также в Октябрьском округе. На нем отработают практические действия по оцеплению, фильтрации и эвакуации людей в случае попытки совершения террористического акта.

В региональном УФСБ предупредили омичей, что для комфортного передвижения от места работы до дома им необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и содержащий адрес регистрации. Это позволит избежать неудобств при проверке документов.

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