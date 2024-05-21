Захватите документы. В Омске пройдут двухдневные антитеррористические учения

Жителей Омска попросили носить с собой паспорт в ближайшие два дня

21 и 22 мая в Центральном и Октябрьском округах Омска пройдут тактико-специальные учения. Во время них будут отрабатываться практические действия по оцеплению, фильтрации и эвакуации людей в случае попытки совершения террористического акта. Горожан просят иметь при себе паспорт.