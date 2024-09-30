Еще 355 домов без горячей воды. Омичам рассказали, когда ждать отопления

В Омске неделю назад начался отопительный сезон. Как рассказали в омской «Тепловой компании», сейчас специалисты продолжают активные работы по ремонту тепловых сетей, чтобы обеспечить горячим водоснабжением жителей. За минувшие выходные 19 бригад, состоящих из 57 человек, успешно устранили 17 повреждений на различных участках сети. После этого горячее водоснабжение восстановлено на 177 объектах.