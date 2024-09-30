Еще 355 домов без горячей воды. Омичам рассказали, когда ждать отопления

Posted 30 сентября, 06:24
Published 30 сентября, 06:24
Modified 30 сентября, 06:40
Updated 30 сентября, 06:40
В Омске неделю назад начался отопительный сезон. Как рассказали в омской «Тепловой компании», сейчас специалисты продолжают активные работы по ремонту тепловых сетей, чтобы обеспечить горячим водоснабжением жителей. За минувшие выходные 19 бригад, состоящих из 57 человек, успешно устранили 17 повреждений на различных участках сети. После этого горячее водоснабжение восстановлено на 177 объектах.
Однако работы еще не завершены. На данный момент 355 объектов остаются без горячей воды, зафиксировано при этом 316 повреждений.
Сегодня, 30 сентября, 23 бригады продолжают трудиться на различных адресах по всем теплоэнергетическим округам Омска. Работы ведутся как в центральной части города, так и в отдаленных районах, включая микрорайоны «Золотые купола» и посёлок Черемушки.
Ранее Город55 писал, что в Омске 309 домов ожидают включения горячей воды. На тепловых сетях поблизости этих адресов также проводились работы. Также на выходных омичи, проживающие в Советском и Центральном округах, жаловались на порывы. Туда незамедлительно направили рабочие бригады для устранения неполадок.
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