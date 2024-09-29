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Posted 29 сентября, 06:41

Published 29 сентября, 06:41

Modified 29 сентября, 06:43

Updated 29 сентября, 06:43

иллюстрация

Новые жертвы. В ночном пожаре погиб житель одного из районов Омской области

29 сентября 2024, 06:41
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Пожар, вспыхнувший ночью, стоил жизни одному из жителей района Омской области

Дым, валивший из окна на пятом этаже многоквартирного дома в Кормиловском районе, заметили соседи. Спасатели смогли ликвидировать возгорание, но, к сожалению, огонь успел «взять свое»: в квартире, где вспыхнул пожар, обнаружили тело человека.

В пресс-центре МЧС Омской области подвели итоги минувших дежурных суток — к сожалению, без жертв не обошлось. Как отмечается в сообщении ведомства, только за субботу спасателям пришлось столкнуться с 17 пожарами техногенного характера.

Одно из таких возгораний произошло в Кормиловском районе: около 10 часов вечера местные жители сообщили о задымлении в одной из квартир в пятиэтажном доме. Эвакуировав жильцов, спасатели приступили к тушению пожара — как отмечается, его площадь составила 10 кв. м. Жертв избежать не удалось — в квартире, где вспыхнул огонь, было обнаружено тело человека. Причины пожара устанавливаются.

Беда «пришла» и в Нововаршавский район: там, в Ермаковском сельском поселении, загорелся один из частных домов — хозяин успел заметить дым, струящийся из-под кровли, и вызвать спасателей.

Куда более обширный пожар произошел в СНТ «Рябинушка» в Центральном округе Омска: огонь охватил всю площадь одного из частных домов. Пострадавших при инциденте нет, но причины возгорания еще предстоит установить.

Всего же, по данным регионального управления МЧС, с начала года спасатели ликвидировали около 2,5 тыс пожаров — практически 50% от этого числа составляют возгорания в жилых помещениях. Из них удалось спасти почти 400 человек.

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#Илья Скобин#Происшествия#Омская область#МЧС#Новости#Спасатели#Жертвы#Нововаршавский район#Кормиловский район#Ликвидация пожара#Центральный округ
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