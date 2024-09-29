Новые жертвы. В ночном пожаре погиб житель одного из районов Омской области

Posted 29 сентября, 06:41
Published 29 сентября, 06:41
Modified 29 сентября, 06:43
Updated 29 сентября, 06:43
В пресс-центре МЧС Омской области подвели итоги минувших дежурных суток — к сожалению, без жертв не обошлось. Как отмечается в сообщении ведомства, только за субботу спасателям пришлось столкнуться с 17 пожарами техногенного характера.
Одно из таких возгораний произошло в Кормиловском районе: около 10 часов вечера местные жители сообщили о задымлении в одной из квартир в пятиэтажном доме. Эвакуировав жильцов, спасатели приступили к тушению пожара — как отмечается, его площадь составила 10 кв. м. Жертв избежать не удалось — в квартире, где вспыхнул огонь, было обнаружено тело человека. Причины пожара устанавливаются.
Беда «пришла» и в Нововаршавский район: там, в Ермаковском сельском поселении, загорелся один из частных домов — хозяин успел заметить дым, струящийся из-под кровли, и вызвать спасателей.
Куда более обширный пожар произошел в СНТ «Рябинушка» в Центральном округе Омска: огонь охватил всю площадь одного из частных домов. Пострадавших при инциденте нет, но причины возгорания еще предстоит установить.
Всего же, по данным регионального управления МЧС, с начала года спасатели ликвидировали около 2,5 тыс пожаров — практически 50% от этого числа составляют возгорания в жилых помещениях. Из них удалось спасти почти 400 человек.
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