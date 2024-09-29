Новые жертвы. В ночном пожаре погиб житель одного из районов Омской области

Одно из таких возгораний произошло в Кормиловском районе: около 10 часов вечера местные жители сообщили о задымлении в одной из квартир в пятиэтажном доме. Эвакуировав жильцов, спасатели приступили к тушению пожара — как отмечается, его площадь составила 10 кв. м. Жертв избежать не удалось — в квартире, где вспыхнул огонь, было обнаружено тело человека. Причины пожара устанавливаются.