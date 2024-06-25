Омская прокуратура отправилась в суд, чтобы расселить людей из разрушающегося дома

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Омская прокуратура подала иск к мэрии и департаменту жилищной политики с требованием расселить многоквартирный дом на улице 27-я Северная, 14.
Двухэтажный барак построили в 1963 году. В нынешнем году здание признали аварийным и постановили расселить жильцов в течение 6 лет. Однако износ здания составляет 75%, ограждающие и несущие конструкции находятся в аварийном состоянии, что создает угрозу жизни и здоровью.
Исковое заявление рассмотрят в Центральном районном суде.