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Posted Сегодня, 13:14

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Омская прокуратура отправилась в суд, чтобы расселить людей из разрушающегося дома

25 июня 2024, 13:14
Фото: 1MI
Иллюстрация
Барак на 27-й Северной признали аварийным, износ здания составляет 75%.

Омская прокуратура подала иск к мэрии и департаменту жилищной политики с требованием расселить многоквартирный дом на улице 27-я Северная, 14.

Двухэтажный барак построили в 1963 году. В нынешнем году здание признали аварийным и постановили расселить жильцов в течение 6 лет. Однако износ здания составляет 75%, ограждающие и несущие конструкции находятся в аварийном состоянии, что создает угрозу жизни и здоровью.

Исковое заявление рассмотрят в Центральном районном суде.

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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Прокуратура#Аварийный дом#Судебное дело#Центральный округ#Жилищное законодательство#Расселение жильцов
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