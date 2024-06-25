Омская прокуратура отправилась в суд, чтобы расселить людей из разрушающегося дома

Двухэтажный барак построили в 1963 году. В нынешнем году здание признали аварийным и постановили расселить жильцов в течение 6 лет. Однако износ здания составляет 75%, ограждающие и несущие конструкции находятся в аварийном состоянии, что создает угрозу жизни и здоровью.