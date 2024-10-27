Омск оказался аутсайдером по доле современного жилья, сданного в 2019–2024 году

По данным исследователей, доля современной застройки (а это дома, сданные в эксплуатацию в период с 2019 по 2024 год) в Омске совсем невелика — всего 1,5%. Кроме того, исследователи обнаружили, что «ценовой ландшафт» в городе неоднороден: стоимость квадратных метров в новостройках будет отличаться в зависимости от района. Так, например, самый доступный вариант октября аналитики смогли обнаружить в Ленинском округе — стоимость «квадрата» в одной из местных новостроек начинается от 68 тысяч рублей.