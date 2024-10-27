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Posted 27 октября, 08:22

Published 27 октября, 08:22

Modified 27 октября, 08:24

Updated 27 октября, 08:24

иллюстрация

Омск оказался аутсайдером по доле современного жилья, сданного в 2019–2024 году

27 октября 2024, 08:22
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омск стал антилидером по количеству сданного жилья за последние 5 лет

Аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость» выяснили, кто из российских городов-миллионников лидирует по количеству новостроек, введенных в эксплуатацию за последние 5 лет: среди 15 мегаполисов Омску досталось лишь 13 место.

По данным исследователей, доля современной застройки (а это дома, сданные в эксплуатацию в период с 2019 по 2024 год) в Омске совсем невелика — всего 1,5%. Кроме того, исследователи обнаружили, что «ценовой ландшафт» в городе неоднороден: стоимость квадратных метров в новостройках будет отличаться в зависимости от района. Так, например, самый доступный вариант октября аналитики смогли обнаружить в Ленинском округе — стоимость «квадрата» в одной из местных новостроек начинается от 68 тысяч рублей.

В Советском округе Омска один квадратный метр будет уже дороже: жилье в доме 2024 года обойдется в 82 тыс рублей. Однако и это не «потолок» ценообразования — самую дорогую «крышу над головой» аналитики «Яндекс Недвижимости» выявили в Центральном округе: один квадратный метр жилья в центре Омска может обойтись и в 269 тыс рублей.

Абсолютным же лидером рейтинга доли современного жилья стал Краснодар: за последние 5 лет объемы новостроек в этом регионе достигли 5,9%. Второе и третье место рейтинга заняли Волгоград и Красноярск — 3,2% и 3,0% соответственно, а первую пятерку замыкает Новосибирск и Воронеж (2,8% и 2,6%).

В последней пятерке топа оказался не только Омск, но и куда более крупный Санкт-Петербург (к слову, их доли одинаковы), а также Пермь, Нижний Новгород и Самара.

Напомним, не так давно Город55 постарался сформулировать свой рейтинг строительной сферы — объектом пристального внимания нашей редакции стали омские застройщики: подробнее познакомиться с каждой из компаний и нашими выводами можно в материале ниже.

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