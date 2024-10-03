В Омске из-за вспышки ОРВИ закрыли еще несколько школ. Какие округа самые больные

Posted 3 октября, 06:23
Published 3 октября, 06:23
Modified 3 октября, 06:36
Updated 3 октября, 06:36
В Омске продолжают закрывать школы из-за вспышек заболеваний. В департаменте образования поделились с Городом55 свежими данными о заболеваемости в школах и садах. Так, по информации на 3 октября, на дистант отправили учеников 348 классов в 38 школах, а также детсадовцев 26 групп в 18 дошкольных учреждениях.
Кроме того, увеличилось количество школ, полностью закрытых на карантин. В их число входят три учреждения в Кировском округе (№7, 26 и 145) и два — в Центральном (№91, 96). Отметим, что еще позавчера, 1 октября, закрыты были только школы №7, 91 и 96.
Недавно стало известно о распространении нового штамма коронавируса ХЕС. Город55 узнал в Роспотребнадзоре, есть ли в Омской области случаи заболевания новым подвариантом вируса. В ведомстве рассказали, что в нашем регионе не обнаружено данного штамма коронавируса, поэтому сейчас опасности и угрозы для омичей нет.
«Тем не менее, напоминаем о важности соблюдения правил личной гигиены. Регулярное мытье рук, использование масок в общественных местах и поддержание дистанции помогут сохранить здоровье каждого из нас», — добавили в Роспотребнадзоре.
За неделю с 23 по 29 сентября в Омской области выявили 253 новых случаев заболевания коронавирусом. Цифры не маленькие, но и не самые большие по Сибирскому федеральному округу. Первое место по заболеваемости занимает Кемеровская область, где за указанный период вирус подтвердился у 631 человека, еще один человек умер.
Несмотря на то, что число подтвержденных случаев ковида растет, этой осенью в Омской области с большей активностью циркулируют риновирусы. Подробнее о том, что это такое и чем отличается от других болезней, мы писали в нашем материале.
Ранее Город55 писал о важной и волнующей многих теме — о головной боли.
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