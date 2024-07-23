«Газпром нефть» построила больше 400 километров автодорог

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Свою деятельность специализированное предприятие «Газпром нефти» ведет в самых разных условиях: как на территориях с суровым северным климатом, так и на жарком юге России. В число 11 регионов, где работает компания, входит и Омская область.
«В 2021 году мы начинали с пилотных проектов строительства автодорог на месторождениях „Газпром нефти“ в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Сегодня благодаря опыту и экспертизе мы расширили сферу применения наших технологий на федеральные и региональные трассы общего назначения. Наши специалисты участвуют в проектировании и строительстве новых автомагистралей, реконструкции и сервисном обслуживании действующих объектов транспортной инфраструктуры в Пермском крае, Омской, Рязанской и других областях. В дальнейшем мы планируем развивать перечень услуг и расширять географию деятельности», — рассказал Михаил Поздняков, генеральный директор «Газпромнефть — Дорожное строительство».
Примечательно, что компания осуществляет полный цикл работ: от проектирования будущей магистрали и производства собственных компонентов покрытия до последующего гарантийного ремонта уже введенных в эксплуатацию участков дорог. У предприятия есть собственные производства асфальтобетона и битумных вяжущих, парк необходимого дорожного оборудования и исследовательский центр, где создаются новые рецептуры покрытия и проверяются на прочность уже существующие.