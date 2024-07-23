«Газпром нефть» построила больше 400 километров автодорог

Примечательно, что компания осуществляет полный цикл работ: от проектирования будущей магистрали и производства собственных компонентов покрытия до последующего гарантийного ремонта уже введенных в эксплуатацию участков дорог. У предприятия есть собственные производства асфальтобетона и битумных вяжущих, парк необходимого дорожного оборудования и исследовательский центр, где создаются новые рецептуры покрытия и проверяются на прочность уже существующие.