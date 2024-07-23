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«Газпром нефть» построила больше 400 километров автодорог

«Газпром нефть» построила больше 400 километров автодорог

23 июля 2024, 08:02
Фото: Пресс-служба «Газпром нефти»
Основанное в 2021 году специальное подразделение компании — «Газпромнефть — Дорожное строительство» — поделилось результатами своей работы: новые дороги появились более чем в 10 регионах по всей стране.

Свою деятельность специализированное предприятие «Газпром нефти» ведет в самых разных условиях: как на территориях с суровым северным климатом, так и на жарком юге России. В число 11 регионов, где работает компания, входит и Омская область.

«В 2021 году мы начинали с пилотных проектов строительства автодорог на месторождениях „Газпром нефти“ в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Сегодня благодаря опыту и экспертизе мы расширили сферу применения наших технологий на федеральные и региональные трассы общего назначения. Наши специалисты участвуют в проектировании и строительстве новых автомагистралей, реконструкции и сервисном обслуживании действующих объектов транспортной инфраструктуры в Пермском крае, Омской, Рязанской и других областях. В дальнейшем мы планируем развивать перечень услуг и расширять географию деятельности», — рассказал Михаил Поздняков, генеральный директор «Газпромнефть — Дорожное строительство».

Примечательно, что компания осуществляет полный цикл работ: от проектирования будущей магистрали и производства собственных компонентов покрытия до последующего гарантийного ремонта уже введенных в эксплуатацию участков дорог. У предприятия есть собственные производства асфальтобетона и битумных вяжущих, парк необходимого дорожного оборудования и исследовательский центр, где создаются новые рецептуры покрытия и проверяются на прочность уже существующие.

«Газпромнефть-СМ» расширяет возможности профессионального роста персонала
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#Илья Скобин#Технологии#Транспорт#Омская область#Россия#Газпром нефть#Инфраструктура#Строительство дорог#Новости#Рязанская область#Ямало-Ненецкий автономный округ#Регионы
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