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Updated Сегодня, 12:37

Выставка-форум «Россия» проводится в Москве, на ВДНХ

Выставка-форум «Россия» заняла место в топе самых посещаемых мест мира

7 июля 2024, 12:34
Фото: 1MI
Выставка-форум «Россия» проводится в Москве, на ВДНХ
Об этом рассказал председатель оргкомитета выставки Сергей Кириенко. Общее число посетителей масштабного мероприятия достигло 18 миллионов человек.

Сергей Кириенко, первый замруководителя Администрации Президента России и председатель оргкомитета выставки-форума «Россия», рассказал об успехе мероприятия на торжественной церемонии по случаю награждения ее участников.

«Я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка „Россия“ за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты», — подчеркнул он.

За все время своего проведения — с 4 ноября 2023 года и до 8 июля выставку посетило 18 миллионов человек (сейчас, вероятно, эта цифра больше — свой сертификат 18-миллионный посетитель получил в четверг). Но, кроме большого количества гостей, на выставке широко представлены и регионы России, федеральные ведомства и корпорации — всего 89 различных экспозиций, с насыщенной деловой, культурной и развлекательной программой.

Губернатор Хоценко сообщил, что Омскую область посетят гости выставки-форума «Россия»
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