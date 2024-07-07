Выставка-форум «Россия» заняла место в топе самых посещаемых мест мира

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Сергей Кириенко, первый замруководителя Администрации Президента России и председатель оргкомитета выставки-форума «Россия», рассказал об успехе мероприятия на торжественной церемонии по случаю награждения ее участников.
«Я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка „Россия“ за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты», — подчеркнул он.
За все время своего проведения — с 4 ноября 2023 года и до 8 июля выставку посетило 18 миллионов человек (сейчас, вероятно, эта цифра больше — свой сертификат 18-миллионный посетитель получил в четверг). Но, кроме большого количества гостей, на выставке широко представлены и регионы России, федеральные ведомства и корпорации — всего 89 различных экспозиций, с насыщенной деловой, культурной и развлекательной программой.