Выставка-форум «Россия» заняла место в топе самых посещаемых мест мира

За все время своего проведения — с 4 ноября 2023 года и до 8 июля выставку посетило 18 миллионов человек (сейчас, вероятно, эта цифра больше — свой сертификат 18-миллионный посетитель получил в четверг). Но, кроме большого количества гостей, на выставке широко представлены и регионы России, федеральные ведомства и корпорации — всего 89 различных экспозиций, с насыщенной деловой, культурной и развлекательной программой.