Лишь 13% омских семей могут позволить себе недорогой новый автомобиль в кредит

Омская область оказалась на 42-м месте в рейтинге российских регионов по доступности покупки автомобилей. Согласно исследованию «РИА Новости», 13% омских семей могут позволить себе купить новый недорогой автомобиль стоимостью до 1,2 млн рублей в кредит и содержать его. В то же время, приобрести автомобиль средней ценовой категории (2,9 млн рублей) в регионе могут позволить себе лишь 3,3% населения.