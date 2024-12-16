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Posted 16 декабря, 03:37

Published 16 декабря, 03:37

Modified 16 декабря, 04:17

Updated 16 декабря, 04:17

Омская область заняла 42-е место в рейтинге доступности автомобилей в России

Лишь 13% омских семей могут позволить себе недорогой новый автомобиль в кредит

16 декабря 2024, 03:37
Фото: 1MI.

Омская область заняла 42-е место в рейтинге доступности автомобилей в России

Стоимость недорогого автомобиля оценивается в 1,2 миллиона рублей.

Омская область оказалась на 42-м месте в рейтинге российских регионов по доступности покупки автомобилей. Согласно исследованию «РИА Новости», 13% омских семей могут позволить себе купить новый недорогой автомобиль стоимостью до 1,2 млн рублей в кредит и содержать его. В то же время, приобрести автомобиль средней ценовой категории (2,9 млн рублей) в регионе могут позволить себе лишь 3,3% населения.

Сравнивая с другими регионами, Омская область оказалась ниже Тверской, которая заняла 41-е место. В Тверской области 13,1% семей могут позволить себе недорогой автомобиль, а 3,2% — средний по стоимости.

Соседняя Новосибирская область расположилась значительно выше, заняв 28-е место. Там 16,5% семей способны приобрести и содержать недорогое авто, а 5% — автомобиль средней ценовой категории.

На вершине рейтинга оказались Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Магаданская область, где более 40% семей могут себе позволить покупку и содержание недорогого нового автомобиля стоимостью до 1,2 млн рублей.

В то же время на последних строчках рейтинга находятся Чеченская Республика и Республика Ингушетия, где доля семей, способных позволить себе недорогой автомобиль, составляет 2,4% и 2,1% соответственно.

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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Статистика#Кредит#Новости#Новосибирская область#Автомобили#Ямало-Ненецкий автономный округ#Тверская область#Регионы#Покупательская способность
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