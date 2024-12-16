Лишь 13% омских семей могут позволить себе недорогой новый автомобиль в кредит

Posted 16 декабря, 03:37
Published 16 декабря, 03:37
Modified 16 декабря, 04:17
Updated 16 декабря, 04:17
Омская область оказалась на 42-м месте в рейтинге российских регионов по доступности покупки автомобилей. Согласно исследованию «РИА Новости», 13% омских семей могут позволить себе купить новый недорогой автомобиль стоимостью до 1,2 млн рублей в кредит и содержать его. В то же время, приобрести автомобиль средней ценовой категории (2,9 млн рублей) в регионе могут позволить себе лишь 3,3% населения.
Сравнивая с другими регионами, Омская область оказалась ниже Тверской, которая заняла 41-е место. В Тверской области 13,1% семей могут позволить себе недорогой автомобиль, а 3,2% — средний по стоимости.
Соседняя Новосибирская область расположилась значительно выше, заняв 28-е место. Там 16,5% семей способны приобрести и содержать недорогое авто, а 5% — автомобиль средней ценовой категории.
На вершине рейтинга оказались Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Магаданская область, где более 40% семей могут себе позволить покупку и содержание недорогого нового автомобиля стоимостью до 1,2 млн рублей.
В то же время на последних строчках рейтинга находятся Чеченская Республика и Республика Ингушетия, где доля семей, способных позволить себе недорогой автомобиль, составляет 2,4% и 2,1% соответственно.