Эксперты рассказали, как общество воспринимает налоговые изменения в России

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко также согласен с этим прогнозом. Он считает, что средства, полученные в результате преобразований, будут направлены на инвестиции в передовые отрасли, такие как технологическое лидерство и строительство инфраструктуры. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию экономики в целом.