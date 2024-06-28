Эксперты рассказали, как общество воспринимает налоговые изменения в России

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
ЭИСИ провел круглый стол на тему «Справедливая налоговая система: как на изменения реагирует российское общество?». В рамках мероприятия ведущие социологи, политологи и представители общественности обсудили отношение граждан к налоговой реформе, сообщает «Росбалт».
Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), о предстоящих изменениях в налоговой системе известно 58% россиян. Как сообщил руководитель Центра общественного мнения Валерий Федоров, россияне полагают, что новые правила налогообложения сделают финансово-экономическую систему страны более справедливой.
«Самое резонансное изменение — введение прогрессивной шкалы. Оно предопределяет оценку налоговой системы. 78% от всех опрошенных считают, что решение о введении прогрессивной шкалы вместо плоской скорее справедливое. Таким же абсолютное большинство россиян (84%») считает и введение т. н. «семейной выплаты». Большинство предложений правительства по налоговым изменениям получили широкую поддержку. Спорных предложений, которые бы вызывали недовольство у крупных групп населения, нет», — отметил Федоров.
Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский согласился с главой ВЦИОМ и заявил, что в глазах общества справедливая налоговая система — это эффективная налоговая система. Опрошенные подчеркнули, что изменения должны коснуться сверхбогатых людей.
«Также среди критериев справедливости: рост уровня и качества жизни населения, снова сокращение разрыва между наиболее богатыми и бедными слоями, отсутствие „дублирования“ налогов. Прогрессивная шкала налогообложения воспринимается респондентами как справедливая», — уточнил Потуремский.
Первый зампредседателя Комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов отметил, что справедливость — это одна из традиционных духовно-нравственных ценностей россиян.
Исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю Алена Булгакова подчеркнула: большинство региональных палат внесли свои предложения по реформе.
«Например, мы увидели риски по Крайнему Северу — снижение заработных плат, что нивелирует установление государственных гарантий. Поэтому мы предложили рассмотреть возможность изменения размера налогообложения для лиц, кто проживает в таких районах», — заявила Булгакова.
Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ и зампредседателя комиссии ОП РФ по территориальному развитию, отметила, что регионы являются одними из ключевых бенефициаров налоговой реформы.
«Президент озвучил колоссальную меру поддержки регионов — предложение о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Высвобожденные средства пойдут на реализацию социальных задач. При этом на регионы не ложится бремя трат на выполнение наццелей, на это пойдут средства из федерального бюджета — нагрузка на региональные бюджеты не увеличится», — подчеркнула Кислицына.
Согласно данным ВЦИОМ и ИНСОМАР, люди хотят знать, на что будут потрачены собранные средства. Павел Данилин, директор Центра политического анализа и член Общественной палаты Москвы, напомнил, что у России уже был подобный опыт. Благодаря точечному увеличению налогов удалось собрать дополнительные средства для фонда «Круг добра», который помогает спасать детей.
«В прошлом году в Фонд поступило около 160 млрд рублей от прогрессии. 25 тысяч детей с тяжелыми и редкими заболеваниями получили поддержку за счет этих налогов, которые обеспеченные граждане платят по повышенной ставке», — поделился Данилин.
По мнению экспертов, сокращение неравенства между гражданами и увеличение инвестиций в основные средства будут способствовать достижению социальной справедливости.
Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко также согласен с этим прогнозом. Он считает, что средства, полученные в результате преобразований, будут направлены на инвестиции в передовые отрасли, такие как технологическое лидерство и строительство инфраструктуры. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию экономики в целом.
Напомним, в мае Министерство финансов РФ представило на рассмотрение правительства пакет законопроектов, касающихся реформы налоговой системы в России. Изменения в системе налогообложения для физических лиц будут следующими: