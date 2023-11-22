В омском минздраве опровергли слухи о дефиците вакцины для детей

Из-за дефицита вакцин в России с января по сентябрь текущего года рекордно выросла заболеваемость корью (на 28 732%, до 8073 случая), коклюшем (на 1096%, до 20 тыс. случаев) и ветряной оспой (на 18%, до 580 тыс. случаев). Нехватка вакцин связана со сбоем в планировании Минздрава — ведомство не успело скорректировать вовремя график производства под новые объемы, рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.