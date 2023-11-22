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В омском минздраве опровергли слухи о дефиците вакцины для детей

22 ноября 2023, 07:20
Фото: 1MI
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В социальных сетях и ряде средств массовой информации распространяются сведения, что в стране заканчивается вакцина для профилактики дифтерии, коклюша, гемофильной инфекции, полиомиелита и столбняка.

В социальных сетях и ряде средств массовой информации распространяются сведения, что в стране заканчивается вакцина для профилактики дифтерии, коклюша, гемофильной инфекции, полиомиелита и столбняка. Так, издание «Коммерсантъ», со ссылкой на источники в сфере фармацевтики, сообщает, что в 15 регионах подходит к концу запасы вакцины «Пентаксим», которую производит и поставляет компания «Нанолек».

Сообщается, что «Нанолек», подписавший контракт на поставку «Пентаксима» на 6,2 млрд руб., не может поставить новые партии, поскольку Минздрав не утвердил объем на 2024 год. Производители не будут выпускать вакцины без понимания потребности государства, отметил эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров.

В Минздраве не определились с объемами поставок вакцины на следующий годВ Минздраве не определились с объемами поставок вакцины на следующий год
В Минздраве не определились с объемами поставок вакцины на следующий год
Фото: 1MI

Из-за дефицита вакцин в России с января по сентябрь текущего года рекордно выросла заболеваемость корью (на 28 732%, до 8073 случая), коклюшем (на 1096%, до 20 тыс. случаев) и ветряной оспой (на 18%, до 580 тыс. случаев). Нехватка вакцин связана со сбоем в планировании Минздрава — ведомство не успело скорректировать вовремя график производства под новые объемы, рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

За разъяснением ситуации Город55 обратился в министерство здравоохранения Омской области.

«В настоящее время регион ожидает поставку коревой вакцины, срок определяется федеральным центром. Вся остальная вакцина для вакцинации детского населения имеется в достаточном количестве», — рассказали в ведомстве.
Эффективность вакцины «Спутник V» против летальных случаев составила 90%
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