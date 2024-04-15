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Published Сегодня, 10:13

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Расходы ниже среднего. Стало известно, сколько денег ежемесячно тратят омичи

15 апреля 2024, 10:13
Фото: Изображение Midjourney
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Стала известна средняя сумма, которую омичи тратят в месяц

Согласно данным аналитиков, в среднем омичи тратят 29 тысяч рублей ежемесячно, по этому показателю Омская область заняла 24 место во всероссийском рейтинге.

Аналитики «РИА Новости» составили рейтинг регионов по динамике потребительского спроса. Омская область заняла в нем 24 место, в среднем жители региона тратят 29 600 рублей ежемесячно. Отмечается, что с прошлого года этот показатель вырос на 7,3%. Усредненная сумма трат по России же составила 37 100 рублей.

Наибольшую сумму расходуют москвичи — их среднемесячные траты доходят до 66 300 рублей, далее — Сахалинская область, где местные жители в среднем тратят 51 300 рублей и Санкт-Петербург с показателем трат в 50 200 рублей. Меньше всего тратят жители Ингушетии, всего 9 500 рублей в месяц.

Напомним, что во всероссийском рейтинге зарплат Омская область заняла 68 место, среднестатистический работающий омич получает 38 000 рублей в месяц.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Рейтинг#Расходы#Новости#Рейтинги#Регионы#Траты#Регион#Рейтинг регионов
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