Расходы ниже среднего. Стало известно, сколько денег ежемесячно тратят омичи

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Аналитики «РИА Новости» составили рейтинг регионов по динамике потребительского спроса. Омская область заняла в нем 24 место, в среднем жители региона тратят 29 600 рублей ежемесячно. Отмечается, что с прошлого года этот показатель вырос на 7,3%. Усредненная сумма трат по России же составила 37 100 рублей.
Наибольшую сумму расходуют москвичи — их среднемесячные траты доходят до 66 300 рублей, далее — Сахалинская область, где местные жители в среднем тратят 51 300 рублей и Санкт-Петербург с показателем трат в 50 200 рублей. Меньше всего тратят жители Ингушетии, всего 9 500 рублей в месяц.
Напомним, что во всероссийском рейтинге зарплат Омская область заняла 68 место, среднестатистический работающий омич получает 38 000 рублей в месяц.