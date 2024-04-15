Расходы ниже среднего. Стало известно, сколько денег ежемесячно тратят омичи

Аналитики «РИА Новости» составили рейтинг регионов по динамике потребительского спроса. Омская область заняла в нем 24 место, в среднем жители региона тратят 29 600 рублей ежемесячно. Отмечается, что с прошлого года этот показатель вырос на 7,3%. Усредненная сумма трат по России же составила 37 100 рублей.