Количество уникальных пользователей из Омска на платформе NUUM выросло на 62%

Posted 21 октября, 05:46
Published 21 октября, 05:46
Modified 21 октября, 05:52
Updated 21 октября, 05:52
Как показывает статистика видеоплатформы NUUM от МТС, наиболее интересны омичам видеоролики категории «Развлечения и лайфстайл» — на них приходится порядка 83% контента. Но кроме развлечений, жители региона активно интересуются и публикуют видеоролики на другие темы: технологии, путешествия и природа, музыка, игры, кино и анимация.
«Омские авторы и зрители выделяются активностью и творческим подходом. Мы с удовольствием наблюдаем, как местные блогеры развивают свои способности и добиваются успехов на нашей платформе. В будущем мы продолжим оказывать поддержку локальным сообществам и предлагать новые возможности для всех наших пользователей», — отметила генеральный директор NUUM Наталья Братчикова.
Во многом достичь успеха удалось благодаря поддержке видеоплатформой NUUM от МТС всех существующих форматов: стриминга, вертикальных и горизонтальных видео, что позволяет создавать контент «на любой вкус».