Количество уникальных пользователей из Омска на платформе NUUM выросло на 62%

Как показывает статистика видеоплатформы NUUM от МТС, наиболее интересны омичам видеоролики категории «Развлечения и лайфстайл» — на них приходится порядка 83% контента. Но кроме развлечений, жители региона активно интересуются и публикуют видеоролики на другие темы: технологии, путешествия и природа, музыка, игры, кино и анимация.