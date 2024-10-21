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Posted 21 октября, 05:46

Published 21 октября, 05:46

Modified 21 октября, 05:52

Updated 21 октября, 05:52

иллюстрация

Количество уникальных пользователей из Омска на платформе NUUM выросло на 62%

21 октября 2024, 05:46
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Омск оказался в топ-20 регионов, чьи жители активнее всего не только смотрят, но и активно публикуют видеоролики, а в сентябре общее количество пользователей сервиса увеличилось на 62%.

Как показывает статистика видеоплатформы NUUM от МТС, наиболее интересны омичам видеоролики категории «Развлечения и лайфстайл» — на них приходится порядка 83% контента. Но кроме развлечений, жители региона активно интересуются и публикуют видеоролики на другие темы: технологии, путешествия и природа, музыка, игры, кино и анимация.

«Омские авторы и зрители выделяются активностью и творческим подходом. Мы с удовольствием наблюдаем, как местные блогеры развивают свои способности и добиваются успехов на нашей платформе. В будущем мы продолжим оказывать поддержку локальным сообществам и предлагать новые возможности для всех наших пользователей», — отметила генеральный директор NUUM Наталья Братчикова.

Во многом достичь успеха удалось благодаря поддержке видеоплатформой NUUM от МТС всех существующих форматов: стриминга, вертикальных и горизонтальных видео, что позволяет создавать контент «на любой вкус».

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