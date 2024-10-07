Недоступное жилье. Омская область оказалась на 55-м месте по доступности ипотеки

Posted 7 октября, 02:44
Published 7 октября, 02:44
Modified 7 октября, 03:06
Updated 7 октября, 03:06
Омская область оказалась на 55-м месте в рейтинге российских регионов по доступности ипотеки, согласно исследованию РИА Новости. В регионе лишь 11,1% семей могут позволить себе приобрести квартиру по рыночной ставке.
Если говорить о льготных ипотечных программах, ситуация выглядит несколько лучше: по средневзвешенной ставке 26,8% омских семей могут рассчитывать на покупку жилья. Однако даже с учетом этих программ, более чем две трети омичей все еще остаются вне доступа к ипотечным кредитам.
На фоне этого исследования наиболее доступная ипотека наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) и Магаданской области.
В то же время, наименее доступная ипотека зафиксирована в таких регионах, как Дагестан, Севастополь и Крым.
Ранее Город55 писал о повышении стоимости вторичного жилья в Омске.