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Posted 7 октября, 02:44

Published 7 октября, 02:44

Modified 7 октября, 03:06

Updated 7 октября, 03:06

Омская область оказалась на 55-м месте в рейтинге по доступной ипотеки

Недоступное жилье. Омская область оказалась на 55-м месте по доступности ипотеки

7 октября 2024, 02:44
Фото: 1MI

Омская область оказалась на 55-м месте в рейтинге по доступной ипотеки

Разбираемся, что это значит для омичей.

Омская область оказалась на 55-м месте в рейтинге российских регионов по доступности ипотеки, согласно исследованию РИА Новости. В регионе лишь 11,1% семей могут позволить себе приобрести квартиру по рыночной ставке.

Если говорить о льготных ипотечных программах, ситуация выглядит несколько лучше: по средневзвешенной ставке 26,8% омских семей могут рассчитывать на покупку жилья. Однако даже с учетом этих программ, более чем две трети омичей все еще остаются вне доступа к ипотечным кредитам.

На фоне этого исследования наиболее доступная ипотека наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) и Магаданской области.

В то же время, наименее доступная ипотека зафиксирована в таких регионах, как Дагестан, Севастополь и Крым.

Ранее Город55 писал о повышении стоимости вторичного жилья в Омске.

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#Кристина Антоносян#Крым#Омск#Омская область#Жилье#Ипотека#Новости#Вторичное жилье#Севастополь#Ямало-Ненецкий автономный округ#Регионы#Дагестан#Ханты-Мансийский автономный округ
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