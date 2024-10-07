Недоступное жилье. Омская область оказалась на 55-м месте по доступности ипотеки

Если говорить о льготных ипотечных программах, ситуация выглядит несколько лучше: по средневзвешенной ставке 26,8% омских семей могут рассчитывать на покупку жилья. Однако даже с учетом этих программ, более чем две трети омичей все еще остаются вне доступа к ипотечным кредитам.