Хоценко и Владимиров обсудили сотрудничество Омской области и Ставропольского края

Posted 24 октября, 08:52
Published 24 октября, 08:52
Modified 24 октября, 08:54
Updated 24 октября, 08:54
Двусторонняя встреча губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и главы Омской области Виталия Хоценко состоялась в первый день рабочей поездки омской делегации в Ставропольский край. Во время встречи стороны обговорили взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Губернатор Омской области отметил, что регион готов к совместным проектам. Один из них — сотрудничество омских аграриев с научными аграрными центрами Ставропольского края, работающими в сфере генетики и селекции сельхозкультур и животных.
«Есть много сфер, где омские и ставропольские компании могут успешно дополнять друг друга. Нужно активно развивать межрегиональную кооперацию, чтобы расширить рынки сбыта для наших предприятий», — добавил Виталий Хоценко.
В ходе встречи Владимир Владимиров подчеркнул, что между регионами существует крепкие экономические и культурные связи, что положительно скажется на совместной работе.
«Сегодня мы подпишем пятилетний план реализации этого соглашения. Огромное спасибо за поставку котлов для наших котельных. В том числе благодаря им мы провели подготовку к зиме на ряде наших социальных объектов. Уверен, что межрегиональные связи между Ставропольем и Омской областью в дальнейшем будут только укрепляться», — поделился Владимир Владимиров.
Также главы регионов обсудили опыт в области плодоводства и садоводства, в развитии тепличного хозяйства, комфортной городской среды и гуманитарной сферы. Виталий Хоценко обратил внимание на то, что вместе Омская Область и Ставрополье продолжат решать задачи по поддержке участников СВО.
«Кавказские Минеральные Воды — отличная площадка для оздоровления наших бойцов. Уверен, что от партнерства наши регионы окажутся в выигрыше», — подчеркнул губернатор.