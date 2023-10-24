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Posted 24 октября, 08:52

Published 24 октября, 08:52

Modified 24 октября, 08:54

Updated 24 октября, 08:54

Хоценко и Владимиров обсудили сотрудничество Омской области и Ставропольского края

Хоценко и Владимиров обсудили сотрудничество Омской области и Ставропольского края

24 октября 2023, 08:52
Фото: Правительство Омской области
В ходе встречи главы регионов договорились о взаимодействии в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Двусторонняя встреча губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и главы Омской области Виталия Хоценко состоялась в первый день рабочей поездки омской делегации в Ставропольский край. Во время встречи стороны обговорили взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Губернатор Омской области отметил, что регион готов к совместным проектам. Один из них — сотрудничество омских аграриев с научными аграрными центрами Ставропольского края, работающими в сфере генетики и селекции сельхозкультур и животных.

«Есть много сфер, где омские и ставропольские компании могут успешно дополнять друг друга. Нужно активно развивать межрегиональную кооперацию, чтобы расширить рынки сбыта для наших предприятий», — добавил Виталий Хоценко.

В ходе встречи Владимир Владимиров подчеркнул, что между регионами существует крепкие экономические и культурные связи, что положительно скажется на совместной работе.

«Сегодня мы подпишем пятилетний план реализации этого соглашения. Огромное спасибо за поставку котлов для наших котельных. В том числе благодаря им мы провели подготовку к зиме на ряде наших социальных объектов. Уверен, что межрегиональные связи между Ставропольем и Омской областью в дальнейшем будут только укрепляться», — поделился Владимир Владимиров.

Также главы регионов обсудили опыт в области плодоводства и садоводства, в развитии тепличного хозяйства, комфортной городской среды и гуманитарной сферы. Виталий Хоценко обратил внимание на то, что вместе Омская Область и Ставрополье продолжат решать задачи по поддержке участников СВО.

«Кавказские Минеральные Воды — отличная площадка для оздоровления наших бойцов. Уверен, что от партнерства наши регионы окажутся в выигрыше», — подчеркнул губернатор.
Хоценко договорился с губернатором Ставрополья о реабилитации омских участников СВО
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#Омск#Омская область#Губернатор#Торговля#Губернатор области#Сотрудничество#Новости#Экономическое развитие#Анастасия Баянова#Регионы
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