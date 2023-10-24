Хоценко и Владимиров обсудили сотрудничество Омской области и Ставропольского края

Также главы регионов обсудили опыт в области плодоводства и садоводства, в развитии тепличного хозяйства, комфортной городской среды и гуманитарной сферы. Виталий Хоценко обратил внимание на то, что вместе Омская Область и Ставрополье продолжат решать задачи по поддержке участников СВО.