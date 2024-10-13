Заграница, регионы и неделя пути. Блогеры добрались из Москвы в Омск на электричках

К слову, Омск уже неоднократно принимал самых необычных странников со всего света, а сами омичи также успели «отметиться» по всему земному шару: в этом году, например, Омск посетили автопутешественники из Малайзии, пилоты из Новой Зеландии и Бразилии, а омские яхтсмены предприняли вылазку в ЯНАО, к памятнику археологии — городищу Мангазея.