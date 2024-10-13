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Posted 13 октября, 06:23

Published 13 октября, 06:23

Modified 13 октября, 06:25

Updated 13 октября, 06:25

иллюстрация

Заграница, регионы и неделя пути. Блогеры добрались из Москвы в Омск на электричках

13 октября 2024, 06:23
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Видеоблогеры рассказали о путешествии из Москвы в Омск на электричке

Необычное путешествие команда канала «Place of travel» предприняла еще летом, однако первые видео об их «экспедиции» были опубликованы не так давно — две недели назад.

Путь блогеров начался практически из самого центра Москвы — от платформы «Серп и молот» Горьковского направления Московской железной дороги. Вся дорога заняла у авторов канала около недели, причем в пути они провели почти 50 часов.

Однако из-за особенностей движения пригородных электропоездов большую часть времени отняло ожидание нужной электрички — на пересадки потребовался 101 час. Примечательно, что путешествие оказалось достаточно бюджетным — по словам блогеров, билеты на электропоезда обошлись им в 7,8 тыс рублей.

Но, в отличие от привычных железнодорожных путешествий их маршрут был куда более насыщенным: за время пути авторы канала посетили Владимир, Нижний Новгород, Казань, Ижевск, Красноуфимск, Екатеринбург, Курган и Петропавловск — путь в Омск пролегал и через Республику Казахстан, а финальный отрезок маршрута молодые люди преодолели на электричке Исилькуль — Омск.

К слову, Омск уже неоднократно принимал самых необычных странников со всего света, а сами омичи также успели «отметиться» по всему земному шару: в этом году, например, Омск посетили автопутешественники из Малайзии, пилоты из Новой Зеландии и Бразилии, а омские яхтсмены предприняли вылазку в ЯНАО, к памятнику археологии — городищу Мангазея.

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