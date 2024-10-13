Заграница, регионы и неделя пути. Блогеры добрались из Москвы в Омск на электричках

Posted 13 октября, 06:23
Published 13 октября, 06:23
Modified 13 октября, 06:25
Updated 13 октября, 06:25
Путь блогеров начался практически из самого центра Москвы — от платформы «Серп и молот» Горьковского направления Московской железной дороги. Вся дорога заняла у авторов канала около недели, причем в пути они провели почти 50 часов.
Однако из-за особенностей движения пригородных электропоездов большую часть времени отняло ожидание нужной электрички — на пересадки потребовался 101 час. Примечательно, что путешествие оказалось достаточно бюджетным — по словам блогеров, билеты на электропоезда обошлись им в 7,8 тыс рублей.
Но, в отличие от привычных железнодорожных путешествий их маршрут был куда более насыщенным: за время пути авторы канала посетили Владимир, Нижний Новгород, Казань, Ижевск, Красноуфимск, Екатеринбург, Курган и Петропавловск — путь в Омск пролегал и через Республику Казахстан, а финальный отрезок маршрута молодые люди преодолели на электричке Исилькуль — Омск.
К слову, Омск уже неоднократно принимал самых необычных странников со всего света, а сами омичи также успели «отметиться» по всему земному шару: в этом году, например, Омск посетили автопутешественники из Малайзии, пилоты из Новой Зеландии и Бразилии, а омские яхтсмены предприняли вылазку в ЯНАО, к памятнику археологии — городищу Мангазея.