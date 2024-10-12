gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 октября, 09:47

Published 12 октября, 09:47

Modified 12 октября, 10:36

Updated 12 октября, 10:36

Иллюстрация

В Омской области вырастут цены на природный газ: каких районов это не коснется

12 октября 2024, 09:47
Фото: 1MI
Иллюстрация

Стало известно, в каких районах Омской области не станут повышать цены на газ

Стоимость скорректируют для разных районов по-разному.

В Омской области разработан документ, который предполагает изменение розничной стоимости природного газа для жителей региона. Если изменения будут приняты, они вступят в силу с 1 ноября 2024 года. Однако некоторые районы, такие как Знаменский, Тевризский и Тарский, останутся вне зоны действия повышения цен из-за проблем с доступом к голубому топливу, пишет «Суперомск».

Согласно предложенным расчетам, стоимость газа вырастет неравномерно в зависимости от его использования. Например, для топлива, применяемого при приготовлении пищи или запуске водонагревателя в домах без центрального водоснабжения, цена увеличится на 70 копеек до 10,91 рубля за кубометр. Для тех, кто использует газ только для приготовления пищи и нагрева воды, стоимость вырастет на 54 копейки до 8,43 рубля. Эти изменения могут существенно отразиться на семейных бюджетах, особенно в преддверии зимнего сезона, когда потребление газа возрастает.

Если говорить о газе, используемом для отопления или выработки электроэнергии, то его цена составит 6,76 рублей за кубометр, что на 44 копейки больше текущей стоимости. Напомним, что последний раз цены на природный газ повышались в декабре 2022 года, и планировалось дальнейшее увеличение с 1 июля 2024 года.

Ранее, напомним, во время программы «Прямой разговор» мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что в нескольких домах города, где не было отопления, тепло наконец-то появилось. Однако еще 50 домов остаются без отопления из-за повреждений на тепловых сетях.

Мэр Омска рассказал, когда включат отопление в оставшихся домах
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Отопление#Тарифы#Цены#Электроэнергия#Новости#Топливо#Природный газ#Регионы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика