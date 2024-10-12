В Омской области вырастут цены на природный газ: каких районов это не коснется

Согласно предложенным расчетам, стоимость газа вырастет неравномерно в зависимости от его использования. Например, для топлива, применяемого при приготовлении пищи или запуске водонагревателя в домах без центрального водоснабжения, цена увеличится на 70 копеек до 10,91 рубля за кубометр. Для тех, кто использует газ только для приготовления пищи и нагрева воды, стоимость вырастет на 54 копейки до 8,43 рубля. Эти изменения могут существенно отразиться на семейных бюджетах, особенно в преддверии зимнего сезона, когда потребление газа возрастает.