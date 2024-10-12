В Омской области вырастут цены на природный газ: каких районов это не коснется

Posted 12 октября, 09:47
Published 12 октября, 09:47
Modified 12 октября, 10:36
Updated 12 октября, 10:36
В Омской области разработан документ, который предполагает изменение розничной стоимости природного газа для жителей региона. Если изменения будут приняты, они вступят в силу с 1 ноября 2024 года. Однако некоторые районы, такие как Знаменский, Тевризский и Тарский, останутся вне зоны действия повышения цен из-за проблем с доступом к голубому топливу, пишет «Суперомск».
Согласно предложенным расчетам, стоимость газа вырастет неравномерно в зависимости от его использования. Например, для топлива, применяемого при приготовлении пищи или запуске водонагревателя в домах без центрального водоснабжения, цена увеличится на 70 копеек до 10,91 рубля за кубометр. Для тех, кто использует газ только для приготовления пищи и нагрева воды, стоимость вырастет на 54 копейки до 8,43 рубля. Эти изменения могут существенно отразиться на семейных бюджетах, особенно в преддверии зимнего сезона, когда потребление газа возрастает.
Если говорить о газе, используемом для отопления или выработки электроэнергии, то его цена составит 6,76 рублей за кубометр, что на 44 копейки больше текущей стоимости. Напомним, что последний раз цены на природный газ повышались в декабре 2022 года, и планировалось дальнейшее увеличение с 1 июля 2024 года.
Ранее, напомним, во время программы «Прямой разговор» мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что в нескольких домах города, где не было отопления, тепло наконец-то появилось. Однако еще 50 домов остаются без отопления из-за повреждений на тепловых сетях.