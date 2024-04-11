Омским застройщикам предложили поучаствовать в развитии социнфраструктуры города

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Омские застройщики в ближайшее время получат возможность на законных основаниях участвовать в развитии городской инфраструктуры. Они смогут подписать договор с муниципалитетом на добровольной основе.
Стоит отметить, что сегодня проект решения поддержал профильный комитет Омского городского Совета. Его планируют принять уже в апреле на ближайшем пленарном заседании.
Таким образом, застройщик может внести средства в бюджет Омска или взять на себя все расходы по строительству объектов. Сумма финансирования будет определяться по прозрачной формуле.
Заместитель мэра и директор департамента городской экономической политики Елена Дячук уточнила, что средства застройщиков по соглашению поступят на отдельный счет в муниципальном бюджете. Их можно будет израсходовать строго в соответствии с определенными целями: на развитие системы дошкольного и школьного образования, строительство новых объектов, софинансирование в рамках областных, федеральных программ и нацпроектов.
Также Евгений Романин, заместитель мэра и директор департамента имущественных отношений, отметил, что представленный проект документа разработан с учетом опыта других регионов и жесткой позиции контрольно-надзорных органов, где подобные соглашения являются многолетней практикой.
Депутат Алексей Саяпин положительно оценил эту инициативу, заметив, что мэрия пытается найти решения застарелых проблем. Депутат Дмитрий Лицкевич добавил, что на многих избирательных округах существует проблема нехватки мест в детских садах и школах в первую очередь — для первоклассников.
Напомним, что в Омске наблюдается резкое увеличение стоимости недвижимости. Сегодня эксперты отмечают средние предложения в новостройках по цене 140–142 тысяч рублей за квадратный метр, тогда как в конце прошлого года они не превышали 90–95 тысяч.