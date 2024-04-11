Омским застройщикам предложили поучаствовать в развитии социнфраструктуры города

Заместитель мэра и директор департамента городской экономической политики Елена Дячук уточнила, что средства застройщиков по соглашению поступят на отдельный счет в муниципальном бюджете. Их можно будет израсходовать строго в соответствии с определенными целями: на развитие системы дошкольного и школьного образования, строительство новых объектов, софинансирование в рамках областных, федеральных программ и нацпроектов.