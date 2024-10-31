gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 06:58

Published 31 октября, 06:58

Modified 31 октября, 07:09

Updated 31 октября, 07:09

Омская область вошла в список малопьющих регионов страны

Два литра на человека. Омская область вошла в список малопьющих российских регионов

31 октября 2024, 06:58
Фото: Изображение Midjourney.

Омская область вошла в список малопьющих регионов страны

Крепкий алкоголь омичи покупают реже, чем в других регионах.

Омская область вошла в список самых малопьющих регионов страны. По данным ТАСС, на душу населения приходится всего 2 литра крепкого алкоголя за девять месяцев 2024 года. При этом в среднем показатели в России составляют 5,8 литра на человека. Это означает, что омичи редко покупает крепкие спиртные напитки, предпочитая заменять их либо легкими алкогольными, либо безалкогольными соками, водой и газировками.

Однако нашлись и регионы, где жители покупают себе выпивку намного чаще омичей. В республиках Карелия и Коми, а также в Сахалинской области и Чукотском автономном округе уровень потребления достигает 12 литров на человека. А самыми малопьющими стали регионы Северо-Кавказского округа. В Ингушетии продано только 0,3 литра крепкого алкоголя на человека за девять месяцев, а Дагестане, Кабардино-Балкарии и в Северной Осетии — по 1,1 литра, в Карачаево-Черкесии — 1,5 литра. Эти регионы традиционно считаются одними из самых непьющих.

Фото: Телеграм-канал ТАСС

Ранее Город55 писал, что Омская область готовится встречать Новый год. В мэрии уже определились с местами, где появятся ледяные горки и другие зимние забавы. Также планируется украсить городские фонтаны для создания новогоднего настроения.

На этот раз замена. В Омской крепости установят 15-метровую искусственную елку
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Россия#Статистика#Алкоголь#Новости#Регионы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика