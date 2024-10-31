Два литра на человека. Омская область вошла в список малопьющих российских регионов

Posted 31 октября, 06:58
Published 31 октября, 06:58
Modified 31 октября, 07:09
Updated 31 октября, 07:09
Омская область вошла в список самых малопьющих регионов страны. По данным ТАСС, на душу населения приходится всего 2 литра крепкого алкоголя за девять месяцев 2024 года. При этом в среднем показатели в России составляют 5,8 литра на человека. Это означает, что омичи редко покупает крепкие спиртные напитки, предпочитая заменять их либо легкими алкогольными, либо безалкогольными соками, водой и газировками.
Однако нашлись и регионы, где жители покупают себе выпивку намного чаще омичей. В республиках Карелия и Коми, а также в Сахалинской области и Чукотском автономном округе уровень потребления достигает 12 литров на человека. А самыми малопьющими стали регионы Северо-Кавказского округа. В Ингушетии продано только 0,3 литра крепкого алкоголя на человека за девять месяцев, а Дагестане, Кабардино-Балкарии и в Северной Осетии — по 1,1 литра, в Карачаево-Черкесии — 1,5 литра. Эти регионы традиционно считаются одними из самых непьющих.
Ранее Город55 писал, что Омская область готовится встречать Новый год. В мэрии уже определились с местами, где появятся ледяные горки и другие зимние забавы. Также планируется украсить городские фонтаны для создания новогоднего настроения.