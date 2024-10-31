Два литра на человека. Омская область вошла в список малопьющих российских регионов

Однако нашлись и регионы, где жители покупают себе выпивку намного чаще омичей. В республиках Карелия и Коми, а также в Сахалинской области и Чукотском автономном округе уровень потребления достигает 12 литров на человека. А самыми малопьющими стали регионы Северо-Кавказского округа. В Ингушетии продано только 0,3 литра крепкого алкоголя на человека за девять месяцев, а Дагестане, Кабардино-Балкарии и в Северной Осетии — по 1,1 литра, в Карачаево-Черкесии — 1,5 литра. Эти регионы традиционно считаются одними из самых непьющих.