Уже 124 тысячи за квадратный метр. Омичей предупредили о росте цен на новостройки

Также Белокуров объяснил, что на колебания цен на новостройки могут влиять доступные ипотечные программы, такие как Дальневосточная и Арктическая ипотеки. В результате рост цен на новостройки может быть более быстрым, что также может повлиять на цены на вторичном рынке жилья.