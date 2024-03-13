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Published Сегодня, 08:14

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Updated Сегодня, 08:22

иллюстрация

Уже 124 тысячи за квадратный метр. Омичей предупредили о росте цен на новостройки

13 марта 2024, 08:14
Фото: Город55
иллюстрация

Цена квадратного метра в новостройках Омска достигла 124 тысяч рублей

В регионе за прошедший год цены на новостройки выросли на 12%.

Специалисты «Яндекс Недвижимости» сообщили, что в феврале средняя цена за квадратный метр на омские новостройки достигла 123 986 рублей. Таким образом, разница между средними ценами на новостройки и вторичное жилье составила 18%.

новостройкиновостройки
новостройки
Фото: Город55

В феврале 2024 года стоимость первичной недвижимости в городах-миллионниках незначительно увеличилась, хотя по сравнению с прошлым годом рост оказался существенным. Согласно последним данным, средняя цена квадратного метра в новостройках выросла на 2% за месяц и на 16% за год.

строительство новостроекстроительство новостроек
строительство новостроек
Фото: Город55
«Рынок новостроек достаточно инертен, финансовая модель уже была заложена на этапе проектирования — а это год-два-три назад. Соответственно, ждать ощутимого снижения цен на уже строящиеся объекты не стоит», — пояснил коммерческий директор «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров.

Также Белокуров объяснил, что на колебания цен на новостройки могут влиять доступные ипотечные программы, такие как Дальневосточная и Арктическая ипотеки. В результате рост цен на новостройки может быть более быстрым, что также может повлиять на цены на вторичном рынке жилья.

новостройкиновостройки
новостройки
Фото: Город55

Ранее Город55 сообщал о причинах, по которым некоторые банки перестали выдавать IT-ипотеку. К ним относятся Альфа-банк, ПСБ, банк «Санкт-Петербург», УБРиР и «Ак Барс». Они объяснили, что не принимают заявки на ипотеку из-за исчерпанного лимита государственной поддержки.

В то же время лимиты семейной ипотеки были увеличены до 4,6 трлн рублей, льготная ипотека на новостройки достигла 6 трлн рублей, и дополнительно 31 млрд рублей был выделен на дальневосточную ипотеку.

Лимит исчерпан. Омичам рассказали, почему банки перестали выдавать IT-ипотеку
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