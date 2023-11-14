Юные омские музыканты получили уроки от столичных мэтров

Posted Сегодня, 02:40
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«Музыкальная мастерская Юрия Розума» проходит в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» совместно с Международным благотворительным фондом Юрия Розума с 2017 года. Проект направлен на развитие российского музыкального образования.
Профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Юрий Розум учит на Мастерской детей говорить на языке музыки, смело и открыто выражать свои чувства во время исполнения.
«Я не устаю повторять, что в регионах живут уникальные таланты — и наша главная задача способствовать их развитию с помощью мастер-классов, арт-лаборатории и творческих встреч», — считает народный артист России Юрий Розум.
Педагоги ведущих творческих вузов Москвы провели для участников мастер-классы по игре на музыкальных инструментах и организовали арт-лабораторию, по итогам которой юные музыканты написали свои первые музыкальные произведения.
Занятия для участников провели: народный артист России Юрий Розум, лауреат международных конкурсов Даниил Контуашвили, преподаватель музыкально-педагогического института Александр Компанеец, солист Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Дмитрий Мазанский, доцент кафедры струнных народных инструментов Российской академии музыки им. Гнесиных Елена Забавская.
Помимо музыкальной составляющей, наставники провели занятия по актерскому мастерству, развитию воображения, композиции, а также познакомили ребят с техниками арт-медиации.
Кроме того, эксперты встретились с учителями омских музыкальных школ и обсудили современные методики преподавания. В финале на сцене Шебалинки состоялся концерт Юрия Розума, участников «Музыкальной мастерской» и приглашенных московских музыкантов.
«Омский НПЗ традиционно поддерживает культурные инициативы, направленные на развитие и рост компетенций талантливых молодых людей. Омской молодежи важно иметь перспективы в родном регионе, чувствовать свою уникальность и востребованность. И наше предприятие, помогая реализации Мастерской, дает детям дополнительные возможности», — подчеркнул руководитель ОНПЗ Олег Белявский.