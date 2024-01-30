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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

В паблике Омска появилось видео, на котором стадо кабанов перешло дорогу

В омских пабликах появилось видео с кабанами, переходившими дорогу

30 января 2024, 06:26
Фото: Изображение Midjourney

В паблике Омска появилось видео, на котором стадо кабанов перешло дорогу

В одном из пабликов социальной сети «ВКонтакте» очевидцы опубликовали видео с лесными жителями.

На кадрах запечатлели, как стадо диких кабанов переходят дорогу. Происходило все довольно цивильно и организованно. Это и вызвало такой восторг среди пользователей.

Фото: «ВКонтакте»/ 100 необычных мест Омска и Омской области

В интернете эта видеозапись быстро разлетелась. Сразу несколько пабликов регионов присвоили это событие. Кто-то пишет, что кабанов заметили в Омской области, кто-то — в Тюменской области, есть информация и о Подмосковье, также о Свердловской области.

Точно определить местонахождение кабанов нельзя, так как автор видео не предоставил эту информацию.

С 1 июня в Омской области начнется сезон охоты на кабана
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#Общество#Видео#Интернет#СМИ#Регионы#Анастасия Чернобаева#Дикие кабаны
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