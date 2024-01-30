В омских пабликах появилось видео с кабанами, переходившими дорогу

В интернете эта видеозапись быстро разлетелась. Сразу несколько пабликов регионов присвоили это событие. Кто-то пишет, что кабанов заметили в Омской области, кто-то — в Тюменской области, есть информация и о Подмосковье, также о Свердловской области.