В омских пабликах появилось видео с кабанами, переходившими дорогу

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
На кадрах запечатлели, как стадо диких кабанов переходят дорогу. Происходило все довольно цивильно и организованно. Это и вызвало такой восторг среди пользователей.
В интернете эта видеозапись быстро разлетелась. Сразу несколько пабликов регионов присвоили это событие. Кто-то пишет, что кабанов заметили в Омской области, кто-то — в Тюменской области, есть информация и о Подмосковье, также о Свердловской области.
Точно определить местонахождение кабанов нельзя, так как автор видео не предоставил эту информацию.