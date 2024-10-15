Мастер-классы

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Октябрь
Омский НПЗ оказал грантовую поддержку экологическому проекту переработки вторсырья
15 октября, 10:10
Омские музейные работники стали участниками форума «Родные музеи» в Санкт-Петербурге
11 октября, 07:00
Сентябрь
Жители Омского района поучаствовали в Дне игровых видов спорта в Ростовке
20 сентября, 08:03
Финал фестиваля цифровых технологий «OM FEST» собрал больше тысячи омичей
7 сентября, 11:45
С заботой о природе. Омский муниципальный район принял участие в экоавтопробеге
6 сентября, 10:28
Омичей приглашают на сладкий фестиваль «Малиновый джем»: правда ли он будет
4 сентября, 15:38
Более тысячи омичей узнали о новых технологиях на ИТ-пикнике «жИТь в Омске»
2 сентября, 04:12
Август
«Музыкальная мастерская Юрия Розума» провела конференцию для преподавателей
28 августа, 07:15
Экспедиция завершена. Студент омского колледжа побывал в Арктике
25 августа, 05:16
В Омском муниципальном районе состоялся ежегодный фестиваль «Яблоневая Русь»
23 августа, 08:50
Праздник знаний и профессий. Сбер устроит «цифровой пикник» для омичей
13 августа, 05:03
ЗОЖ — это не скучно. В Омске состоялся пятый «Штормфест» — фестиваль спорта и веселья
12 августа, 10:05
Репортаж. Латы и эпохи. Как Омск на два дня стал ареной для рыцарских поединков
7 августа, 06:00
Июль
Три семьи из Омска вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»
6 июля, 10:14
Пост сдал — пост принял. В омском ресторане Темури Латарии появился новый директор
5 июля, 05:17

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