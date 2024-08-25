Экспедиция завершена. Студент омского колледжа побывал в Арктике

Глава омского министерства образования, Иван Кротт, в минувшую субботу рассказал об успехах экспедиции «Ледокол знаний»: ее участники завершили свое путешествие в Мурманске 22 августа. И, как оказалось, среди них были и омичи — студент ОмПЭК, до этого победивший в конкурсе «Большая перемена».