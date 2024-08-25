Экспедиция завершена. Студент омского колледжа побывал в Арктике

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
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Updated Сегодня, 05:18
Глава омского министерства образования, Иван Кротт, в минувшую субботу рассказал об успехах экспедиции «Ледокол знаний»: ее участники завершили свое путешествие в Мурманске 22 августа. И, как оказалось, среди них были и омичи — студент ОмПЭК, до этого победивший в конкурсе «Большая перемена».
Как отметил в своем сообщении Иван Кротт, во время экспедиции ледокол «50 лет Победы» стал полноценным образовательным учреждением: для ребят были организованы лекции, кинопоказы, мастер-классы и другие активности.
Кроме того, как сообщили представители общества «Знание» (общество выступало интеллектуальным партнером организатора проекта, «Росатома»), подобная экспедиция стала уже пятой по счету — маршрут «Ледокола знаний» составил почти 3 тыс морских миль, а само судно, фактически, стало «самым северным лекторием России».
Напомним, ранее Город55 рассказывал и о другой экспедиции, в которой приняли участие омичи: «Открываем Сибирь заново» стартовала 7 июля от побережья Омской крепости, а финальной точкой маршрута просветительской экспедиции стал памятник археологии, городище Мангазея. Кроме того, участники экспедиции доставили в Тару огонь для спортивного праздника «Королева спорта».