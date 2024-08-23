В Омском муниципальном районе состоялся ежегодный фестиваль «Яблоневая Русь»

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
17 августа, в поселке им. П. С. Комиссарова состоялся фестиваль «Яблоневая Русь» — жители и гости Омского муниципального района отметили сбор урожая яблок и почтили память земляка, благодаря которому больше ста лет назад в Сибири и появился первый плодовый сад. К слову, поселок носит как раз имя знаменитого агронома-самоучки — Павла Савича Комиссарова.
Для гостей фестиваля была организована концертная программа, в которой приняли участие коллективы практически 20 Домов культуры со всего района, а также выставка творчества местных умельцев и различные мастер-классы. Примечательно, что фестиваль был богат не только на впечатления, но и вкусы: в этом году в его рамках состоялся гастрономический квест «Яблочная фантазия» — разумеется, главным ингредиентом всех блюда были яблоки.
Завершилась торжественная программа освещением первых «даров» осенней урожайной поры и, ставшим уже традиционным, возложением цветов к могиле садовода-первопроходца.