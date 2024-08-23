В Омском муниципальном районе состоялся ежегодный фестиваль «Яблоневая Русь»

Для гостей фестиваля была организована концертная программа, в которой приняли участие коллективы практически 20 Домов культуры со всего района, а также выставка творчества местных умельцев и различные мастер-классы. Примечательно, что фестиваль был богат не только на впечатления, но и вкусы: в этом году в его рамках состоялся гастрономический квест «Яблочная фантазия» — разумеется, главным ингредиентом всех блюда были яблоки.