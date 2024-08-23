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Updated Сегодня, 08:52

иллюстрация

В Омском муниципальном районе состоялся ежегодный фестиваль «Яблоневая Русь»

23 августа 2024, 08:50
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Именно так жители Омского района каждый год отмечают сбор урожая яблок. Кроме того, «праздник урожая» для сельчан еще и историческая дата.

17 августа, в поселке им. П. С. Комиссарова состоялся фестиваль «Яблоневая Русь» — жители и гости Омского муниципального района отметили сбор урожая яблок и почтили память земляка, благодаря которому больше ста лет назад в Сибири и появился первый плодовый сад. К слову, поселок носит как раз имя знаменитого агронома-самоучки — Павла Савича Комиссарова.

Для гостей фестиваля была организована концертная программа, в которой приняли участие коллективы практически 20 Домов культуры со всего района, а также выставка творчества местных умельцев и различные мастер-классы. Примечательно, что фестиваль был богат не только на впечатления, но и вкусы: в этом году в его рамках состоялся гастрономический квест «Яблочная фантазия» — разумеется, главным ингредиентом всех блюда были яблоки.

Завершилась торжественная программа освещением первых «даров» осенней урожайной поры и, ставшим уже традиционным, возложением цветов к могиле садовода-первопроходца.

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Фестиваль#Творчество#Новости#История#Осень#Урожай#Яблоки#Мастер-классы#П. С. Комиссаров#Гастрономический квест
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