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Posted 15 октября, 10:10

Published 15 октября, 10:10

Modified 15 октября, 10:10

Updated 15 октября, 10:10

Омский НПЗ оказал грантовую поддержку экологическому проекту переработки вторсырья

Омский НПЗ оказал грантовую поддержку экологическому проекту переработки вторсырья

15 октября 2024, 10:10
Фото: Римма Злацовская
Детская библиотека им. А. С. Пушкина накануне стала локацией для целой серии мастер-классов «Вторсырье — как экосет для творчества», на которых юные омичи и их родители познакомились с созданием предметов интерьера из вторсырья, а также поучаствовали в дискуссии о разумном потреблении ресурсов.

Необычная серия мастер классов была организована омичкой Оксаной Абраменко: ее идея, представленная на грантовом конкурсе, была одобрена экспертами программы социальных инвестиций «Родные города», реализуемой компанией «Газпром нефть», и получила необходимую поддержку от ключевого предприятия региона — Омского нефтеперерабатывающего завода.

«Основная задача наша экопроекта — привлечь внимание жителей региона к вопросам экологии. Омский НПЗ зарекомендовал себя как предприятие, уделяющее внимание рациональному использованию природных ресурсов. Это неоднократно подтверждалось их собственными экологическими инициативами и поддержкой экологических проектов местных жителей», — отметила автор идеи Оксана Абраменко.

Как отметила автор необычной инициативы, основной целью ее проекта также является и знакомство детей от 6 до 16 лет с основами экологических знаний и, самое главное, научить их применять в жизни, формируя бережное отношение к ресурсам. К слову, идея определенно прижилась среди омичей: в школах и библиотеках состоялось более 40 мастер-классов, собравших больше 800 участников.

«ОНПЗ реализует крупные экологические проекты, направленные на защиту природы. В то же время мы считаем необходимым оказывать поддержку небольшим инициативам, которые способствуют формированию у молодежи правильных экологических привычек. Это значимый вклад в воспитание будущего поколения», — рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Проект Оксаны Абраменко, снискавший популярность среди омичей — одна из множества инициатив, получивших поддержку Омского НПЗ: в этом году к реализации планируется еще 12 проектов — культурной и образовательной направленности, такие как школа книжного блогера, различные выставки и даже лекции.

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#Илья Скобин#Общество#Видео#Экология#Образование#Омск#Газпром нефть#Дети#Омский НПЗ#Вторсырье#Родные города#Переработка#Нефтеперерабатывающий завод#Социальные инвестиции#Мастер-классы#Гранты
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