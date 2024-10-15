Омский НПЗ оказал грантовую поддержку экологическому проекту переработки вторсырья

Posted 15 октября, 10:10
Published 15 октября, 10:10
Modified 15 октября, 10:10
Updated 15 октября, 10:10
Необычная серия мастер классов была организована омичкой Оксаной Абраменко: ее идея, представленная на грантовом конкурсе, была одобрена экспертами программы социальных инвестиций «Родные города», реализуемой компанией «Газпром нефть», и получила необходимую поддержку от ключевого предприятия региона — Омского нефтеперерабатывающего завода.
«Основная задача наша экопроекта — привлечь внимание жителей региона к вопросам экологии. Омский НПЗ зарекомендовал себя как предприятие, уделяющее внимание рациональному использованию природных ресурсов. Это неоднократно подтверждалось их собственными экологическими инициативами и поддержкой экологических проектов местных жителей», — отметила автор идеи Оксана Абраменко.
Как отметила автор необычной инициативы, основной целью ее проекта также является и знакомство детей от 6 до 16 лет с основами экологических знаний и, самое главное, научить их применять в жизни, формируя бережное отношение к ресурсам. К слову, идея определенно прижилась среди омичей: в школах и библиотеках состоялось более 40 мастер-классов, собравших больше 800 участников.
«ОНПЗ реализует крупные экологические проекты, направленные на защиту природы. В то же время мы считаем необходимым оказывать поддержку небольшим инициативам, которые способствуют формированию у молодежи правильных экологических привычек. Это значимый вклад в воспитание будущего поколения», — рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Проект Оксаны Абраменко, снискавший популярность среди омичей — одна из множества инициатив, получивших поддержку Омского НПЗ: в этом году к реализации планируется еще 12 проектов — культурной и образовательной направленности, такие как школа книжного блогера, различные выставки и даже лекции.