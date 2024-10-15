Омский НПЗ оказал грантовую поддержку экологическому проекту переработки вторсырья

Как отметила автор необычной инициативы, основной целью ее проекта также является и знакомство детей от 6 до 16 лет с основами экологических знаний и, самое главное, научить их применять в жизни, формируя бережное отношение к ресурсам. К слову, идея определенно прижилась среди омичей: в школах и библиотеках состоялось более 40 мастер-классов, собравших больше 800 участников.