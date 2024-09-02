Более тысячи омичей узнали о новых технологиях на ИТ-пикнике «жИТь в Омске»

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
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«Фестиваль цифровых технологий „ОмФест 2024“ — это масштабное событие, которое включает в себя более 25 мероприятий. Среди них — федеральный хакатон по искусственному интеллекту с призовым фондом в 3,6 миллиона рублей, ИТ-конференция Devfest, на которой выступят более 35 спикеров со всей страны, чемпионат „ИТ-бабушки“, федеральная конференция „Отечественный софт: путь к технологическому лидерству“, кинофестиваль „Будущее в технологиях“ и многое другое. Важно отметить, что инициатива проведения этого фестиваля исходила от самих жителей Омска и представителей бизнес-сообщества региона», — сказал Денис Цуканов, заместитель председателя Правительства Омской области и министр цифрового развития и связи региона.
В сквере организаторы подготовили лектории для студентов и специалистов ИТ. Федеральный спикер Динара Кагирова, руководитель направления VR компании NOE, рассказала о том, как нейросети и искусственный интеллект могут помочь в профессии. Алексей Баженов, основатель форума новой модной индустрии BEINOPEN и ведущий эксперт НИУ ВШЭ, также выступил перед участниками с темой объединения производства одежды, образования, ритейла и креатива в одну эффективную систему. На пленарной дискуссии HR-директор Сибирского Сбербанка Елена Руднева вместе с экспертами обсудила возможности и перспективы развития Омска как цифровой столицы, технологического суверенитета и роли бизнеса в государстве.
В течение дня эксперты в области ИТ рассказывали гостям Лектория о нейросетях, ИИ-технологиях, трудоустройстве в ИТ-сфере и о профессии директора по данным.
«Очень здорово быть частью большого цифрового фестиваля и видеть столько людей на нашем пикнике в День Знаний. Может быть, в будущем они захотят стать частью цифровых возможностей Сбера и придут к нам работать. Важно, что мы по праву считаемся единомышленниками с Минцифры Омской области, и делаем интересные и значимые проекты для цифрового развития региона», — Наталья Корнева, управляющий Омским отделением Сбербанка.
Были организованы виртуальные гонки и мастер-классы по пилотированию БПЛА от команд «Пилоты будущего». Одна из команд принимала участие во Всероссийском чемпионате пилотирования дронов «Пилоты будущего». Также прошли мастер-классы робототехники для дошкольников.
«Сегодня состоялось официальное открытие OM FEST, и я очень рада что формат цифрового пикника оказался востребованным у омичей, на мой взгляд мероприятие прошло отлично! Впереди нас ждёт неделя активностей на любой вкус: деловые конференции с участием известных спикеров, лекции и практики от ВУЗов региона. Впечатляющая зрелищная программа: цифровое искусство украсит Омск в период с 6 по 8 сентября. Увидеть работы медиахудожников можно будет на известных городских локациях: Тарские и Тобольске ворота, экран G-Drive Arena, колесо обозрения на Зелёном острове. Самым ярким событием станет „Фиджитал шоу“ 7 сентября во дворе Сибирского кадетского корпуса — с шоу метавселенных, музыкальным гостем Ant+Shift и розыгрышем ценных призов, один из которых — ноутбук», — Яна Брыш, коммерческий директор российской ИТ компании BITBLAZE, организатор фестиваля.
Организаторы подготовили ряд интерактивных локаций. На одной из них любой желающий мог пройти тест и получить от нейросети Kandinsky описание своей личности и карьерного потенциала. Тема карьеры активно обсуждалась на фестивале. Все гости могли пройти уникальный HR-квест на определение своих карьерных компетенций. Участники квеста получали в подарок книгу из библиотеки Сбербанка и бесплатный коктейль, рецепт которого был сгенерирован искусственным интеллектом.