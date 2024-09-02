Более тысячи омичей узнали о новых технологиях на ИТ-пикнике «жИТь в Омске»

В сквере организаторы подготовили лектории для студентов и специалистов ИТ. Федеральный спикер Динара Кагирова, руководитель направления VR компании NOE, рассказала о том, как нейросети и искусственный интеллект могут помочь в профессии. Алексей Баженов, основатель форума новой модной индустрии BEINOPEN и ведущий эксперт НИУ ВШЭ, также выступил перед участниками с темой объединения производства одежды, образования, ритейла и креатива в одну эффективную систему. На пленарной дискуссии HR-директор Сибирского Сбербанка Елена Руднева вместе с экспертами обсудила возможности и перспективы развития Омска как цифровой столицы, технологического суверенитета и роли бизнеса в государстве.