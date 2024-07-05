Пост сдал — пост принял. В омском ресторане Темури Латарии появился новый директор

Напомним, что в январе 2024 года произошла первая смена руководства ресторана. Тогда Елену Богданову на посту директора заменила Ирина Мавлянова. В апреле ее сменила Диана Заварзина, а в мае директором была назначена Мария Полтавцева. Затем в июне на ее место пришла Елена Петрохалкина.