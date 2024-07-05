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Published Сегодня, 05:17

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Updated Сегодня, 05:32

иллюстрация

Пост сдал — пост принял. В омском ресторане Темури Латарии появился новый директор

5 июля 2024, 05:17
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В омском ресторане Темури Латарии за полгода сменился пятый директор

Согласно данным ЕГРЮЛ, с 3 июля эту должность заняла Светлана Крицкая.

В компании богатейшего бизнесмена Омска Темури Латарии произошла смена руководителя. Теперь в ресторане «Гурман» новый директор — это уже пятая смена с начала года.

Как стало известно, Елена Петрохалкина, участница кулинарных шоу «Адский шеф» и «Битва шефов», проработала на посту руководителя ООО «Гурман» меньше месяца. Ее сменила Светлана Крицкая. Соответствующая информация появилась в ЕГРЮЛ.

Напомним, что в январе 2024 года произошла первая смена руководства ресторана. Тогда Елену Богданову на посту директора заменила Ирина Мавлянова. В апреле ее сменила Диана Заварзина, а в мае директором была назначена Мария Полтавцева. Затем в июне на ее место пришла Елена Петрохалкина.

Ранее Город55 рассказывал о том, что Темури Латария приобрел еще 5% акций одной из тюменских компаний. Теперь он владеет ровно половиной компании «Абсолют-Агро».

Четвертый за полгода. В омском ресторане Темури Латарии снова сменился директор
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