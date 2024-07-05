Пост сдал — пост принял. В омском ресторане Темури Латарии появился новый директор

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
В компании богатейшего бизнесмена Омска Темури Латарии произошла смена руководителя. Теперь в ресторане «Гурман» новый директор — это уже пятая смена с начала года.
Как стало известно, Елена Петрохалкина, участница кулинарных шоу «Адский шеф» и «Битва шефов», проработала на посту руководителя ООО «Гурман» меньше месяца. Ее сменила Светлана Крицкая. Соответствующая информация появилась в ЕГРЮЛ.
Напомним, что в январе 2024 года произошла первая смена руководства ресторана. Тогда Елену Богданову на посту директора заменила Ирина Мавлянова. В апреле ее сменила Диана Заварзина, а в мае директором была назначена Мария Полтавцева. Затем в июне на ее место пришла Елена Петрохалкина.
Ранее Город55 рассказывал о том, что Темури Латария приобрел еще 5% акций одной из тюменских компаний. Теперь он владеет ровно половиной компании «Абсолют-Агро».