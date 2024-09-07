Финал фестиваля цифровых технологий «OM FEST» собрал больше тысячи омичей

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Фестиваль проходил на базе Кадетского корпуса и был насыщен различными мероприятиями.
Для детей были организованы интерактивные и обучающие площадки, где они могли познакомиться с миром цифровых технологий. Также был проведён фуд-фестиваль, где можно было попробовать различные блюда. Дети могли посетить мастер-классы, где им рассказывали о том, как использовать цифровые технологии в креативных индустриях и медиаискусстве.
«Фиджитал шоу для всех жителей нашего региона стало одним из завершающих мероприятий первого фестиваля цифровых технологий „ОмФест 2024“. На площадке было представлено более десяти локаций, включая фиджитал-гонки, фиджитал-футбол и обучающие лектории. А завтра состоится финал федерального хакатона по искусственному интеллекту, где участники разделят призовой фонд в размере 3,6 миллиона рублей» — рассказал Денис Цуканов.
На фестивале были организованы образовательные лектории, лекции и мастер-классы о цифровых технологиях. Победители чемпионата цифрового искусства были награждены, а также состоялся финал Чемпионата «ИТ-бабушки».
Фестиваль посетили участники всероссийского проекта «Поезд героев» — «Герои с нашего двора». Это более 100 талантливых детей от 11 до 17 лет из разных регионов России, включая 51 ребёнка из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, а также 16 детей из 8 регионов следования поезда. Остальные ребята были из Сибирского федерального округа.
На фестивале прошли различные мероприятия, такие как фиджитал-гонки, фиджитал футбол, шоу WEB 3.0 метавселенных, работа медиаинсталляций, выставка ретро ЭВМ, VR-зоны. Также были организованы лекции и воркшопы, подведены итоги конкурса цифрового искусства, а все желающие могли попробовать горячий ОМ ФЕСТ чай цвета цифровой ультрамарин и получить памятные подарки от художников — портреты с дополненной реальностью.
Руководитель проекта Координационного центра Правительства РФ, член сообщества победителей конкурса «Лидеры России» — «Эльбрус» Егор Орёл выступил с лекцией «Как приручить искусственный интеллект». Руководитель проектов по работе с госсектором ООО «ВК» Панков Дмитрий рассказал о управлении цифровыми проектами для государственных клиентов.
Специальным гостем программы стал DJ Ant+Shif — сольный проект Антона Завьялова из группы 25/17.