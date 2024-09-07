Финал фестиваля цифровых технологий «OM FEST» собрал больше тысячи омичей

Для детей были организованы интерактивные и обучающие площадки, где они могли познакомиться с миром цифровых технологий. Также был проведён фуд-фестиваль, где можно было попробовать различные блюда. Дети могли посетить мастер-классы, где им рассказывали о том, как использовать цифровые технологии в креативных индустриях и медиаискусстве.