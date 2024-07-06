Три семьи из Омска вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В Мастерской управления «Сенеж» прошло торжественное открытие финала конкурса «Это у нас семейное». На мероприятии собрались семьи из 83 регионов России. С приветственной речью к ним обратился первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
«В зале, где собрались финалисты конкурса „Это у нас семейное“, совершенно невероятная атмосфера. Это неудивительно, ведь здесь находятся очень счастливые люди, для которых главная ценность в жизни — семья. Когда-то Лев Толстой сказал, что по-настоящему счастлив тот человек, который счастлив в своей семье, в своем доме. Эти слова про вас. Спасибо за пример, который вы подаете своим детям, больше того — всей стране», — отметил Кириенко.
Алексей Комиссаров, ректор Президентской академии и гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», поделился, как участники проекта открыли в себе новые способности и таланты.
«Нам писали такие песни, которые просто обязаны возглавить хит-парады. У вас впереди еще три дня, желаю насладиться общением с родными, получить новых друзей, чтобы вместе делать нашу страну возможностей еще круче и сильнее», — рассказал Комиссаров.
В полуфинале принимают участие 1897 человек. Среди них:
Отметим, что самому младшему участнику полуфинала 5 лет, а самому старшему — 91 год. Средний возраст детей — 13 лет, родителей — 42 года, бабушек и дедушек — 65 лет, прабабушек и прадедушек — 79 лет. Среди участников есть и многодетные семьи, в которых воспитываются по двадцать детей.
В финале наш регион представляют сразу три семьи:
В ходе финала участникам предстоит выполнить целую серию интеллектуальных, творческих, логических заданий. Их также ждут лекции и мастер-классы от партнеров, дискуссии, концерты, встречи с известными гостями. Так, в день открытия в Мастерскую управления «Сенеж» приехали Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Андрей Борисенко с супругой Натальей, которые поделились семейными традициями и секретами сохранения крепкой, дружной семьи.
Напомним, что конкурс «Это у нас семейное» стал самым масштабным проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Победители будут объявлены 8 июля, в День семьи, любви и верности.
30 семей, которые одержат победу, получат сертификаты на 5 млн рублей для улучшения жилищных условий. Эти средства можно будет потратить на покупку дома или квартиры, а также на погашение ипотеки. Помимо этого, все 300 финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.