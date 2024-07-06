Три семьи из Омска вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Отметим, что самому младшему участнику полуфинала 5 лет, а самому старшему — 91 год. Средний возраст детей — 13 лет, родителей — 42 года, бабушек и дедушек — 65 лет, прабабушек и прадедушек — 79 лет. Среди участников есть и многодетные семьи, в которых воспитываются по двадцать детей.