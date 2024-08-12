ЗОЖ — это не скучно. В Омске состоялся пятый «Штормфест» — фестиваль спорта и веселья

«С каждым годом „Штормфест“ собирает все больше и больше гостей. Это значит, мы на верном пути и нам удается привлекать омичей к здоровому образу жизни. Мы создаем разнообразные активности, чтобы у людей был выбор, чтобы они могли попробовать новые для себя занятия и в будущем продолжить заниматься ими в повседневной жизни. Важно, что локации не повторяются от фестиваля к фестивалю, чтобы нашим гостям было интересно приходить каждый год. В прошлом году у нас был сноуборд и бани, в этом — скоростной спуск — зиплайн, гонки дронов, сапсерфинг и многое другое. Благодаря поддержке наших партнеров — компании „Газпром нефть“ и правительства Омской области — „Штормфест“ всегда проходит на высоком уровне и уже становится брендом нашего региона», — отметил Александр Шлеменко, основатель школы единоборств «ШТОРМ» и чемпион мира по ММА.