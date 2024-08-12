ЗОЖ — это не скучно. В Омске состоялся пятый «Штормфест» — фестиваль спорта и веселья

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
К слову, именно стихии и определяли тематические зоны праздника — всего их было пять: огонь, вода, земля, воздух и шторм. Судите сами: гости, среди которых было особенно много детей, могли посоревноваться в стрельбе из водяных бластеров, научиться управлять сапбордами (это такая разновидность досок для серфинга), выяснить, кто лучший стрелок из лазерного пистолета, поиграть во флорбол, запустить в небо Омска дроны — полюбоваться городскими видами с высоты птичьего полета, прокатиться на зиплайне и прогуляться по виртуальным мирам — для этого организаторы мероприятия подготовили специальный VR-тренажер.
«С каждым годом „Штормфест“ собирает все больше и больше гостей. Это значит, мы на верном пути и нам удается привлекать омичей к здоровому образу жизни. Мы создаем разнообразные активности, чтобы у людей был выбор, чтобы они могли попробовать новые для себя занятия и в будущем продолжить заниматься ими в повседневной жизни. Важно, что локации не повторяются от фестиваля к фестивалю, чтобы нашим гостям было интересно приходить каждый год. В прошлом году у нас был сноуборд и бани, в этом — скоростной спуск — зиплайн, гонки дронов, сапсерфинг и многое другое. Благодаря поддержке наших партнеров — компании „Газпром нефть“ и правительства Омской области — „Штормфест“ всегда проходит на высоком уровне и уже становится брендом нашего региона», — отметил Александр Шлеменко, основатель школы единоборств «ШТОРМ» и чемпион мира по ММА.
Были и более размеренные развлечения для любителей спокойного отдыха, например, мастер-классы по созданию ароматических свечей и букетов. Кроме этого, гости мероприятия могли насладиться файер-шоу, воздушной гимнастикой и закусками на тематических фудкортах. Организаторы подготовили интересную программу и для самых маленьких омичей: «пригласили» одного из самых известных мультперсонажей — Синего Трактора и создали отдельную детскую локацию.
А вот пятая, определяющая стихия «Штормфеста» — сам шторм — воплотилась на октагоне. Там состоялся Гран-при от промоушена SFC Александра Шлеменко, в котором приняли участие 16 бойцов из РФ и Казахстана. Бои проходили в двух весовых категориях, в обеих победу одержали омичи: в весе 65,8 кг — Александр Колесников, до 83,9 кг — Александр Куршинский.
«Уже не первый раз „Штормфест“ проводится в День физкультурника. Это очень здорово, что таким масштабным фестивалем мы отмечаем этот праздник спорта и здорового образа жизни. Школа „Шторм“ Александра Шлеменко регулярно организовывает мероприятия, которые помогают нам привлечь к занятиям физической культурой все больше омичей. Сейчас каждый второй омич выбирает спорт. На „Штормфесте“ есть активности для разного возраста и на любой вкус. Уверен, каждый посетитель сегодня открыл для себя новый вид спорта или какое-то новое занятие. Интересно, а главное, полезно провел время. Наша цель — чтобы в регионе 70% жителей занимались спортом, и такие фестивали, как „Штормфест“, определенно приближают нас к этому показателю», — сказал Иван Колесник, министр спорта Омской области
Организовать мероприятие подобного уровня удалось при поддержке правительства Омской области и программы социальных инвестиций «Родные города» от компании «Газпром нефть».
«Существует убеждение, что здоровый образ жизни — это бесконечные ограничения, скука и однообразные тренировки. Но каждый год на фестивале „Штормфест“ Александр Шлеменко и его команда разбивают этот стереотип, организуя для омичей новые активности. Здесь есть все — от классических стартов до самых необычных видов спорта и аттракционов. Люди могут прийти и понять, насколько разными и увлекательными бывают занятия физкультурой, как много путей и возможностей ведут их к здоровому и яркому образу жизни. Именно такие возможности мы создаем для жителей Омска, поддерживая проекты „Шторма“», — рассказала Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города».