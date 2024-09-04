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Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Омичей приглашают на сладкий фестиваль «Малиновый джем»: правда ли он будет

Омичей приглашают на сладкий фестиваль «Малиновый джем»: правда ли он будет

4 сентября 2024, 15:38
Фото: 1MI
В соцсетях начали распространять информацию, что в Омске пройдет необычный фестиваль «Малиновый джем». Изучили список массовых мероприятий и узнали, будет ли подобный праздник в нашем городе.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Жители Омской области стали распространять информацию о фестивале «Малиновый джем». В публикациях говорится, что он пройдет в центре города. Омичам предлагают попробовать сладкую ягоду всевозможных сортов, малиновые шейки, смузи и гигантский малиновый пирог. Также гостям обещают развлекательную программу: выступления акробатов, артистов, массовый мастер-класс по сальсе, мастер-классы игре на барабанах, сыроварению, рисованию, лекции, конкурсы, выступление музыкальных групп.

Однако информация из соцсетей не соответствует действительности и является фейковой. В расписании массовых мероприятий в Омской области на 2024 год указанного фестиваля не значится, как и анонсов в официальных сообществах и других городских пабликах.

Отметим, что посты о фестивале «Малиновый джем» были опубликованы в городских сообществах и других регионов, например, в Белгороде, Улан-Удэ, Перми, Казани, Крыму, Уфе.

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#Ольга Скворцова#Общество#Омск#Мероприятие#Фейк#Сладости#Мастер-классы
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