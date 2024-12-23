В Омске выставили на продажу приватный ресторан для одной компании

Posted 23 декабря, 06:05
Published 23 декабря, 06:05
Modified 23 декабря, 06:07
Updated 23 декабря, 06:07
В Омске на лице 1-я Северная, 91 выставили на продажу приватный ресторан для одной компании Buddy Chef. Заведение находится на 10-м этаже апарт-отеля. Общая площадь помещений составляет 80 квадратных метров. Цена бизнеса — 4 млн рублей. Помещение находится в аренде.
На сайте ресторана указано, что для гостей работают два зала на 12 и 14 человек, а шеф-повар готовит блюда на открытой кухне в рамках тематического меню. В заведении проходят мастер-классы, закрытые вечеринки, детские праздники, игровые дни.
«Стильный интерьер и атмосфера, создающие уютную и приятную обстановку. Полностью оборудованная кухня с необходимым инвентарем для начала работы. Центр города с доступной большой парковкой для удобства посетителей», — говорится в объявлении.
Причины продажи бизнеса не указаны.
По данным Rusprofile, бизнес принадлежит индивидуальному предпринимателю Дмитрию Кузьменко. ИП был зарегистрирован в 2022 году.
Ранее Город55 рассказывал, что под Омском за 23 млн выставили на продажу кондитерское производство. Цех находится в поселке Иртышский. Бизнес продают в связи с отъездом.