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Posted 23 декабря, 06:05

Published 23 декабря, 06:05

Modified 23 декабря, 06:07

Updated 23 декабря, 06:07

Блюда в заведении готовят в рамках тематического меню

В Омске выставили на продажу приватный ресторан для одной компании

23 декабря 2024, 06:05
Фото: Изображение Midjourney. Блюда в заведении готовят в рамках тематического меню
Заведение расположено на улице 1-я Северная и рассчитано на небольшую аудиторию. В ресторане открытая кухня, где шеф-повар готовит блюда на глазах у посетителей.

В Омске на лице 1-я Северная, 91 выставили на продажу приватный ресторан для одной компании Buddy Chef. Заведение находится на 10-м этаже апарт-отеля. Общая площадь помещений составляет 80 квадратных метров. Цена бизнеса — 4 млн рублей. Помещение находится в аренде.

На сайте ресторана указано, что для гостей работают два зала на 12 и 14 человек, а шеф-повар готовит блюда на открытой кухне в рамках тематического меню. В заведении проходят мастер-классы, закрытые вечеринки, детские праздники, игровые дни.

«Стильный интерьер и атмосфера, создающие уютную и приятную обстановку. Полностью оборудованная кухня с необходимым инвентарем для начала работы. Центр города с доступной большой парковкой для удобства посетителей», — говорится в объявлении.

Причины продажи бизнеса не указаны.

По данным Rusprofile, бизнес принадлежит индивидуальному предпринимателю Дмитрию Кузьменко. ИП был зарегистрирован в 2022 году.

Помещение ресторана расположено на 10-м этаже апарт-отеляПомещение ресторана расположено на 10-м этаже апарт-отеля
Помещение ресторана расположено на 10-м этаже апарт-отеляПомещение ресторана расположено на 10-м этаже апарт-отеля
Помещение ресторана расположено на 10-м этаже апарт-отеляПомещение ресторана расположено на 10-м этаже апарт-отеля
Помещение ресторана расположено на 10-м этаже апарт-отеляПомещение ресторана расположено на 10-м этаже апарт-отеля
Помещение ресторана расположено на 10-м этаже апарт-отеля. Фото: ЦИАН

Ранее Город55 рассказывал, что под Омском за 23 млн выставили на продажу кондитерское производство. Цех находится в поселке Иртышский. Бизнес продают в связи с отъездом.

Сладкий бизнес. Под Омском за 23 млн рублей выставили на продажу кондитерскую фабрику
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#Евгений Игишев#Бизнес#Шеф-повар#Омск#Аренда#Ресторан#Продажа бизнеса#Индивидуальный предприниматель#Мастер-классы
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