Праздник знаний и профессий. Сбер устроит «цифровой пикник» для омичей

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Генеральный партнер фестиваля «OM FEST» — Сбер готовит в День знаний для омичей нечто необычное: цифровой пикник «жИТь в Омске» (0+). И, как обещают организаторы, место на нем найдется для каждого — пикник разобьют на тематические локации, где каждый сможет отыскать для себя что-то интересное. Ну, а на главной сцене всего мероприятия горожан ждет сразу несколько важных событий: это и открытие OM FEST'а, и интерактивная программа от модератора сочинского IT-центра Сбера со студентами ВУЗов.
Первое, на что стоит обратить внимание гостям мероприятия — это на локацию с лекторием: все самое интересное (и полезное) состоится именно там. Так, например, организаторы планируют провести пленарную дискуссию о перспективах омской IT-индустрии стать «точкой роста» для экономики, научить гостей чему-то новому — в рамках лекций Микросервисы vs Монолит: вечный спор разработчиков» и «Рецепт попадания к крупному работодателю», а также пообщаться с ректорами омских ВУЗов на панельной дискуссии.
«Сегодня Сбер активно развивает технологии искусственного интеллекта, расширяет границы цифрового мира и готов делиться этим миром со всеми. Мы с радостью будем ждать гостей на цифровом пикнике „жИТь в Омске“, который символично пройдет в День знаний. Это уникальная возможность для молодых людей погрузиться в мир современных технологий и узнать о последних тенденциях в этой области. Мы подготовили насыщенную программу, включающую выступления экспертов, мастер-классы и интерактивные зоны. Приходите, будет интересно!» — рассказала Наталья Корнева, управляющий омского отделения Сбера.
Еще из примечательного в программе мероприятия можно отметить: открытый диалог с топ-спикерами Сбера — обсудить все возможные компетенции будущего горожане смогут в тематической HR-зоне; экспресс-собеседования «5 минут на успех» с ТОПом Сбера и множество мастер-классов и воркшопов, направленных на развитие soft-skills.
Ну, а кроме множества полезных обсуждений омичей ожидают на пикнике и необычные развлечения: фотозона с видеоспиннером от «Самоката», плейлист омича, собранный сервисом «Звук» и умные коктейли от SberDevices. К слову, можно будет приобрести себе и памятные вещи — на пикнике проведут и выставку-продажу от магазина мерча SberShop.