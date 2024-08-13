Праздник знаний и профессий. Сбер устроит «цифровой пикник» для омичей

Генеральный партнер фестиваля «OM FEST» — Сбер готовит в День знаний для омичей нечто необычное: цифровой пикник «жИТь в Омске» (0+). И, как обещают организаторы, место на нем найдется для каждого — пикник разобьют на тематические локации, где каждый сможет отыскать для себя что-то интересное. Ну, а на главной сцене всего мероприятия горожан ждет сразу несколько важных событий: это и открытие OM FEST'а, и интерактивная программа от модератора сочинского IT-центра Сбера со студентами ВУЗов.