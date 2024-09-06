С заботой о природе. Омский муниципальный район принял участие в экоавтопробеге

Площадкой для проведения всех мероприятий стал «Сибирский районный дом культуры» — программу экологических мероприятий в его стенах открыло заседание круглого стола по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. И, как отметил глава Омского района, Геннадий Долматов, работа его участников — а это представители минприроды региона, регоператора и главы поселений, — была очень продуктивной: в жаркой дискуссии участники круглого стола достигли договоренностей о совместной работе над проблемой «подброса» мусора юридическими лицами и несанкционированных свалок в лесах и полях района.