Где провести новогодние праздники в Омске: развлечения для детей и взрослых

История о том, как каждый может создать чудо, особенно в Новый год. Спектакль приглашает детей и их родителей вспомнить, что волшебство начинается с веры в добро и заботы о близких. Яркая постановка, игры с участием зрителей, авторские сувениры от Деда Мороза и атмосфера праздника никого не оставят равнодушными.