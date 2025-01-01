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Posted 1 января, 11:00

Published 1 января, 11:00

Modified 1 января, 11:00

Updated 1 января, 11:00

Новогоднее волшебство для всей семьи

Где провести новогодние праздники в Омске: развлечения для детей и взрослых

1 января 2025, 11:00
Фото: Изображение Midjourney. Новогоднее волшебство для всей семьи

Омичам рассказали, чем заняться и куда сходить на новогодних каникулах

Город55 составил список мест и активностей, которые можно посетить в новогодние выходные.

Новогодние праздники — это время волшебства, веселья и незабываемых впечатлений. Для жителей и гостей Омска подготовлена насыщенная программа мероприятий, которая понравится и взрослым, и детям. От интерактивных спектаклей и сказочных шоу до спортивных соревнований и мастер-классов — каждый найдет развлечение по душе.

Новогодняя елка — главный герой праздника
Новогодняя елка — главный герой праздника. Фото: Изображение Midjourney

Программа праздничных мероприятий

До 15 января: выставка авторских елок и украшений «ПодЕльники-6» (0+) в музее «Искусство Омска» (ул. Партизанская, 5а, литера М).

До 8 января: в «Мастерской Деда Мороза» в Омской крепости вы сможете посетить мастер-классы по чеканке монет, созданию печатных пряников, керамических елочек, новогодних шаров и кожаных браслетов.

До 5 января каждый праздничный день с 17:00 до 18:00 на «Площади эмоций» парка «Вокруг света» проходят уличные интерактивные спектакли у «Почты Деда Мороза».

С 30 декабря по 8 января: на «Зеленом острове» ежедневно с 19:00 до 20:00 звучит музыкальная программа «Зима поет» от омской кавер-группы.

С 31 декабря по 8 января: с 17:00 до 19:00 на том же «Зеленом острове» будет проходить развлекательная программа «Настроение ВО» с участием Дедов Морозов.

Парк «Вокруг Света» на Зеленом острове открывает зимний сезон
Парк «Вокруг Света» на Зеленом острове открывает зимний сезон. Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

2 января: в ПКиО имени 30-летия ВЛКСМ состоится вечер встреч «Мороз потехам не помеха» (15:00–18:00) с участием фольклорных ансамблей и дуэтов. В Советском парке пройдёт развлекательная программа «Новогодний волшебный мешок» (15:00–17:00).

3 января: в ПКиО имени 30-летия ВЛКСМ пройдет танцевальная программа «Чудеса без волшебства» (15:00–18:00). В Советском парке можно поучаствовать в эстафете «Родео на ватрушках» (15:00–17:00).

4 января: в ПКиО имени 30-летия ВЛКСМ состоится познавательный квест «Счастливых вам сказок» (15:00–18:00). В Советском парке — семейная спортивная программа «Эстафета на метлах» (15:00–17:00).

5 января: в центре досуга «Современник» (ул. Ипподромная, 12) пройдет рождественский бал для детей «Тайна новогодней елки» (15:00–17:00). В ПКиО имени 30-летия ВЛКСМ пройдут концерты и развлекательные программы (15:00–18:00).

6 января: Советский парк приглашает на семейные гонки на ватрушках (15:00–17:00).

7 января: с 13:00 до 16:00 пройдет рождественский полумарафон. Вечером в различных ледовых аренах города будут организованы катания на коньках (17:00–19:00).

Игры, конкурсы и песни у новогодней елки
Игры, конкурсы и песни у новогодней елки. Фото: 1MI

Новогодние елки для детей

«Холодушка и волшебный кристалл» (0+)

  • Дата: 5 января;
  • Место: Концерт-холл РЦСО;
  • Стоимость билетов: 1 200–2 800 рублей;
  • Продолжительность: 1 час 15 минут.

Увлекательная сказка о приключениях внучки Деда Мороза в современном мире, где главными ценностями остаются доброта, уют и семейное тепло. Шоу включает спецэффекты, интерактивные игры с детьми и неожиданные сюрпризы, включая живых оленей на сцене и искусственный снег в зале. После спектакля малыши до 10 лет получат новогодние подарки.

Шоу «Тайна пирата» (0+)

  • Дата: 2–12 января;
  • Место: Омский цирк;
  • Стоимость билетов: 800–6 000 рублей;
  • Продолжительность: 2 часа с антрактом.

Коварные пираты похищают у Деда Мороза Снегурочку, и Новый год может не состояться! Храбрые моряки отправляются за ними в погоню, попадая по пути в различные передряги. Зрителям предлагают окунуться в мир морских странствий и приключений, а главное вместе найти Снегурочку на пути, полном опасностей и таинственных встреч.

Шоу будет проходить 2–12 января
Шоу будет проходить 2–12 января. Фото: Омский государственный цирк

«По щучьему велению» (0+)

  • Дата: 2–8 января;
  • Место: Театр «Арлекин»;
  • Стоимость билетов: 500 рублей;
  • Продолжительность: 1 час.

Музыкальная и добрая сказка о Емеле, поймавшем волшебную щуку, которая исполняет желания. После представления дети смогут встретить Деда Мороза и Снегурочку.

#Краснаяшапочка (0+)

  • Дата: 2–11 января;
  • Место: Пятый театр;
  • Стоимость билетов: от 450 рублей.
  • Продолжительность: 1 час.

Современная интерпретация сказки с акцентом на актуальные для детей темы: информационный поток, отношения с родными и поиск ценностей. Перед спектаклем гостей ждет праздничная интермедия.

Спектакль «Приключение звёздного цирколёта» (0+)

  • Дата: 2–8 января;
  • Место: Театр «Арлекин»;
  • Стоимость билетов: от 350 рублей;
  • Продолжительность: 1 час 30 минут.
Спектакль продлится до 8 января
Спектакль продлится до 8 января. Фото: Арлекин

Новогоднее театральное шоу расскажет о приключениях циркового звездолёта, который путешествует по галактике и удивляет жителей разных планет своими уникальными представлениями. Экипаж звездолета — это жители волшебной планеты Циркурион, где живут исключительно циркачи: клоуны, жонглеры, акробаты и дрессировщики.

Спектакль «SOS! Спасите Новый год!» (0+)

  • Дата: 3–4 января;
  • Место: городской дворец детского и юношеского творчества;
  • Стоимость билетов: от 350 рублей;
  • Продолжительность: 1 час.

В «Академии технического совершенства» начинается подготовка к Новому году. Но во время общения с Дедом Морозом в систему проникает опасный вирус, который выводит из строя часы и приборы по всему миру! Новый год под угрозой!

Спектакль «Новогодняя сказка про ангелов и людей» (0+)

  • Дата: 2 и 4 января;
  • Место: Искусство Омска;
  • Стоимость билетов: 850 рублей;
  • Продолжительность: 1 час.

Интерактивный спектакль от фольклорного театра «Раёк» переносит зрителей в мир русской народной сказки. Главный герой — Марко Богатый — должен разобраться, как исполнить Божий промысел, связанный с его богатством.

В представлении сочетаются теневой, кукольный и площадной театры, народные игры, хороводы и песни, собранные в этнографических экспедициях. После спектакля детей ждет встреча с Дедом Морозом и подарок — расписной рождественский пряник.

Спектакль «Обыкновенное волшебство» (0+)

  • Дата: 4–7 января;
  • Место: Третий круг;
  • Стоимость билетов: 700 рублей;
  • Продолжительность: 1 час.

История о том, как каждый может создать чудо, особенно в Новый год. Спектакль приглашает детей и их родителей вспомнить, что волшебство начинается с веры в добро и заботы о близких. Яркая постановка, игры с участием зрителей, авторские сувениры от Деда Мороза и атмосфера праздника никого не оставят равнодушными.

Спектакль будет длиться 4 дня
Спектакль будет длиться 4 дня. Фото: Молодежный театр «Третий круг»

Детские мюзиклы

Мюзикл «Новогоднее представление» (6+)

  • Дата: 2–8 января;
  • Место: Музыкальный театр;
  • Стоимость билетов: от 300 рублей;
  • Продолжительность: 1 час 15 минут.

Классическая сказка Сергея Аксакова оживает в мюзикле. Героиня Аленушка отправляется в волшебное путешествие, полное испытаний, чтобы спасти доброго принца, превращённого в чудовище. Перед спектаклем зрителей ждет новогоднее представление у елки, участие в конкурсах и играх.

Музыка, свет и сказка в новогоднем мюзикле
Музыка, свет и сказка в новогоднем мюзикле. Фото: 1MI

Кукольные спектакли

Кукольный спектакль «Щелкунчик и Мышиный король» (6+)

  • Дата: 7 января;
  • Место: Театр «Арлекин»;
  • Стоимость билетов: от 350 рублей;
  • Продолжительность: 1 час 30 минут.

Классическая история о Щелкунчике оживает в формате кукольного театра. Юных зрителей ждут яркие декорации, музыкальное сопровождение и увлекательный сюжет о битве добра и зла.

Кукольный спектакль «Новогодняя сказка» (0+)

  • Дата 4 и 8 января;
  • Место проведения: Театр «Арлекин»;
  • Стоимость билетов: от 550 рублей;
  • Продолжительность: 45 минут.

Белочка, Медвежонок и Ежик готовятся к Новому году, но погодные трудности заставляют их искать новые идеи для праздника. Вместе с маленькими зрителями они создают сказочную атмосферу. После спектакля Дед Мороз вручит детям сувениры.

Кукольный спектакль «Двенадцать месяцев» (0+)

  • Дата: 5 и 6 января;
  • Место проведения: Театр «Арлекин»;
  • Стоимость билетов: от 350 рублей;
  • Продолжительность: 70 минут.

Добрая сказка о Падчерице, которая встречает в зимнем лесу двенадцать месяцев. Поучительная и музыкальная постановка погружает зрителей в атмосферу волшебства и взаимопомощи.

Театральное волшебство для всей семьи
Театральное волшебство для всей семьи. Фото: 1MI

Новогодние праздники в Омске обещают быть насыщенными и увлекательными. Разнообразие спектаклей, мюзиклов и кукольных постановок подарит каждому возможность выбрать мероприятие по душе. Будь то захватывающие истории для всей семьи, добрые сказки для малышей или интерактивные шоу с участием зрителей — праздничное настроение обеспечено.

Не упустите шанс окунуться в атмосферу волшебства, радости и сказки, ведь Новый год — это время чудес!

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#Диана Рязанцева#Театр#Омск#Спортивные соревнования#Цирк#Музыкальный театр#Концерт#Новогодние праздники#Мастер-классы#Кукольный театр#Снегурочка#Развлечения для детей#Семейные мероприятия
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