Где провести новогодние праздники в Омске: развлечения для детей и взрослых

Posted 1 января, 11:00
Published 1 января, 11:00
Modified 1 января, 11:00
Updated 1 января, 11:00
Новогодние праздники — это время волшебства, веселья и незабываемых впечатлений. Для жителей и гостей Омска подготовлена насыщенная программа мероприятий, которая понравится и взрослым, и детям. От интерактивных спектаклей и сказочных шоу до спортивных соревнований и мастер-классов — каждый найдет развлечение по душе.
До 15 января: выставка авторских елок и украшений «ПодЕльники-6» (0+) в музее «Искусство Омска» (ул. Партизанская, 5а, литера М).
До 8 января: в «Мастерской Деда Мороза» в Омской крепости вы сможете посетить мастер-классы по чеканке монет, созданию печатных пряников, керамических елочек, новогодних шаров и кожаных браслетов.
До 5 января каждый праздничный день с 17:00 до 18:00 на «Площади эмоций» парка «Вокруг света» проходят уличные интерактивные спектакли у «Почты Деда Мороза».
С 30 декабря по 8 января: на «Зеленом острове» ежедневно с 19:00 до 20:00 звучит музыкальная программа «Зима поет» от омской кавер-группы.
С 31 декабря по 8 января: с 17:00 до 19:00 на том же «Зеленом острове» будет проходить развлекательная программа «Настроение ВО» с участием Дедов Морозов.
2 января: в ПКиО имени 30-летия ВЛКСМ состоится вечер встреч «Мороз потехам не помеха» (15:00–18:00) с участием фольклорных ансамблей и дуэтов. В Советском парке пройдёт развлекательная программа «Новогодний волшебный мешок» (15:00–17:00).
3 января: в ПКиО имени 30-летия ВЛКСМ пройдет танцевальная программа «Чудеса без волшебства» (15:00–18:00). В Советском парке можно поучаствовать в эстафете «Родео на ватрушках» (15:00–17:00).
4 января: в ПКиО имени 30-летия ВЛКСМ состоится познавательный квест «Счастливых вам сказок» (15:00–18:00). В Советском парке — семейная спортивная программа «Эстафета на метлах» (15:00–17:00).
5 января: в центре досуга «Современник» (ул. Ипподромная, 12) пройдет рождественский бал для детей «Тайна новогодней елки» (15:00–17:00). В ПКиО имени 30-летия ВЛКСМ пройдут концерты и развлекательные программы (15:00–18:00).
6 января: Советский парк приглашает на семейные гонки на ватрушках (15:00–17:00).
7 января: с 13:00 до 16:00 пройдет рождественский полумарафон. Вечером в различных ледовых аренах города будут организованы катания на коньках (17:00–19:00).
«Холодушка и волшебный кристалл» (0+)
Увлекательная сказка о приключениях внучки Деда Мороза в современном мире, где главными ценностями остаются доброта, уют и семейное тепло. Шоу включает спецэффекты, интерактивные игры с детьми и неожиданные сюрпризы, включая живых оленей на сцене и искусственный снег в зале. После спектакля малыши до 10 лет получат новогодние подарки.
Шоу «Тайна пирата» (0+)
Коварные пираты похищают у Деда Мороза Снегурочку, и Новый год может не состояться! Храбрые моряки отправляются за ними в погоню, попадая по пути в различные передряги. Зрителям предлагают окунуться в мир морских странствий и приключений, а главное вместе найти Снегурочку на пути, полном опасностей и таинственных встреч.
«По щучьему велению» (0+)
Музыкальная и добрая сказка о Емеле, поймавшем волшебную щуку, которая исполняет желания. После представления дети смогут встретить Деда Мороза и Снегурочку.
#Краснаяшапочка (0+)
Современная интерпретация сказки с акцентом на актуальные для детей темы: информационный поток, отношения с родными и поиск ценностей. Перед спектаклем гостей ждет праздничная интермедия.
Спектакль «Приключение звёздного цирколёта» (0+)
Новогоднее театральное шоу расскажет о приключениях циркового звездолёта, который путешествует по галактике и удивляет жителей разных планет своими уникальными представлениями. Экипаж звездолета — это жители волшебной планеты Циркурион, где живут исключительно циркачи: клоуны, жонглеры, акробаты и дрессировщики.
Спектакль «SOS! Спасите Новый год!» (0+)
В «Академии технического совершенства» начинается подготовка к Новому году. Но во время общения с Дедом Морозом в систему проникает опасный вирус, который выводит из строя часы и приборы по всему миру! Новый год под угрозой!
Спектакль «Новогодняя сказка про ангелов и людей» (0+)
Интерактивный спектакль от фольклорного театра «Раёк» переносит зрителей в мир русской народной сказки. Главный герой — Марко Богатый — должен разобраться, как исполнить Божий промысел, связанный с его богатством.
В представлении сочетаются теневой, кукольный и площадной театры, народные игры, хороводы и песни, собранные в этнографических экспедициях. После спектакля детей ждет встреча с Дедом Морозом и подарок — расписной рождественский пряник.
Спектакль «Обыкновенное волшебство» (0+)
История о том, как каждый может создать чудо, особенно в Новый год. Спектакль приглашает детей и их родителей вспомнить, что волшебство начинается с веры в добро и заботы о близких. Яркая постановка, игры с участием зрителей, авторские сувениры от Деда Мороза и атмосфера праздника никого не оставят равнодушными.
Мюзикл «Новогоднее представление» (6+)
Классическая сказка Сергея Аксакова оживает в мюзикле. Героиня Аленушка отправляется в волшебное путешествие, полное испытаний, чтобы спасти доброго принца, превращённого в чудовище. Перед спектаклем зрителей ждет новогоднее представление у елки, участие в конкурсах и играх.
Кукольный спектакль «Щелкунчик и Мышиный король» (6+)
Классическая история о Щелкунчике оживает в формате кукольного театра. Юных зрителей ждут яркие декорации, музыкальное сопровождение и увлекательный сюжет о битве добра и зла.
Кукольный спектакль «Новогодняя сказка» (0+)
Белочка, Медвежонок и Ежик готовятся к Новому году, но погодные трудности заставляют их искать новые идеи для праздника. Вместе с маленькими зрителями они создают сказочную атмосферу. После спектакля Дед Мороз вручит детям сувениры.
Кукольный спектакль «Двенадцать месяцев» (0+)
Добрая сказка о Падчерице, которая встречает в зимнем лесу двенадцать месяцев. Поучительная и музыкальная постановка погружает зрителей в атмосферу волшебства и взаимопомощи.
Новогодние праздники в Омске обещают быть насыщенными и увлекательными. Разнообразие спектаклей, мюзиклов и кукольных постановок подарит каждому возможность выбрать мероприятие по душе. Будь то захватывающие истории для всей семьи, добрые сказки для малышей или интерактивные шоу с участием зрителей — праздничное настроение обеспечено.
Не упустите шанс окунуться в атмосферу волшебства, радости и сказки, ведь Новый год — это время чудес!