«Музыкальная мастерская Юрия Розума» провела конференцию для преподавателей

Среди участников было 7 омичей. Один из них — Эдуард Кургуз, преподаватель направления «Ударные инструменты» Детской школы искусств № 6, Омского музыкального училища им. В. Я. Шебалина, Музыкально-педагогического колледжа и Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, профессионал с почти 40-летним стажем работы, регулярно участвующий в омской «Музыкальной мастерской Юрия Розума».