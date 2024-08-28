«Музыкальная мастерская Юрия Розума» провела конференцию для преподавателей

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Местом сбора стал город Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе. Эту локацию выбрали неслучайно, поскольку одна из целей «Музыкальной мастерской» — развитие музыкального образования в отдаленных регионах, например, на Крайнем Севере.
Конференция прошла при поддержке правительства ЯНАО и компании «Газпром нефть». Как рассказали организаторы, в ней приняли участие 130 педагогов музыкальных школ из Москвы, Омской, Тюменской, Томской, Оренбургской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов — и все для того, чтобы расширить собственные профессиональные навыки.
«Воплощение таланта — неважно, музыкального или преподавательского — почти полностью зависит от окружения. „Музыкальная мастерская Юрия Розума“ — это в первую очередь сообщество, которое позволяет обмениваться знаниями, опытом, подходами. Проект помогает юным музыкантам проявить себя и свой талант, сделать первые шаги в исполнительском искусстве, а преподавателям — обменяться опытом и преподавательскими практиками. С 2017 года почти три тысячи учеников и педагогов региональных музыкальных школ приняли участие в мастер-классах „Мастерской“ под руководством экспертов ведущих вузов России и народного артиста России Юрия Розума», — рассказала Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
Среди участников было 7 омичей. Один из них — Эдуард Кургуз, преподаватель направления «Ударные инструменты» Детской школы искусств № 6, Омского музыкального училища им. В. Я. Шебалина, Музыкально-педагогического колледжа и Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, профессионал с почти 40-летним стажем работы, регулярно участвующий в омской «Музыкальной мастерской Юрия Розума».
«Главное в профессии музыкального педагога — найти подход к ученику, почувствовать его характер, натуру, как до него можно достучаться. Проще говоря, наладить с ним отношения. Если появилась взаимосвязь с учеником, то остальное — дело техники. Особенность в том, что в нашей сфере приходится быть и педагогом, и музыкантом. И самому играть, и детей учить. Отлично, что для учеников есть музыкальные мастерские, а для нас, преподавателей, — конференции. Это дает дополнительный заряд вдохновения», — рассказал Эдуард Кургуз.
Помимо занятий участникам конференции предложили культурную программу. В нее вошли творческая встреча с Юрием Розумом — народным артистом России и художественным руководителем «Музыкальной мастерской», а также гала-концерт с участием экспертов конференции — преподавателей ведущих творческих вузов страны.
«Наш благотворительный фонд начинал сотрудничество с „Газпром нефтью“ с фестиваля в Ноябрьске и Муравленко. За семь лет мы вместе прошли путь от первых открытых уроков до уникальной системы поддержки музыкально одаренных детей и их преподавателей в регионах. В рамках „Музыкальной мастерской“ эксперты проводят для них лекции, мастер-классы и концерты, а также знакомят с основами композиции и помогают написать свое первое произведение. Важную роль играет и работа с педагогами, это закономерное продолжение и развитие нашего проекта», — отметил Юрий Розум.