gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

«Музыкальная мастерская Юрия Розума» провела конференцию для преподавателей

«Музыкальная мастерская Юрия Розума» провела конференцию для преподавателей

28 августа 2024, 07:15
Фото: Марсель Сафуанов
Конференция «Музыкальной мастерской Юрия Розума» собрала преподавателей со всей России. За три дня эксперты провели для них свыше 80 практических и теоретических занятий — все эти знания позже они передадут своим ученикам.

Местом сбора стал город Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе. Эту локацию выбрали неслучайно, поскольку одна из целей «Музыкальной мастерской» — развитие музыкального образования в отдаленных регионах, например, на Крайнем Севере.

Конференция прошла при поддержке правительства ЯНАО и компании «Газпром нефть». Как рассказали организаторы, в ней приняли участие 130 педагогов музыкальных школ из Москвы, Омской, Тюменской, Томской, Оренбургской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов — и все для того, чтобы расширить собственные профессиональные навыки.

«Воплощение таланта — неважно, музыкального или преподавательского — почти полностью зависит от окружения. „Музыкальная мастерская Юрия Розума“ — это в первую очередь сообщество, которое позволяет обмениваться знаниями, опытом, подходами. Проект помогает юным музыкантам проявить себя и свой талант, сделать первые шаги в исполнительском искусстве, а преподавателям — обменяться опытом и преподавательскими практиками. С 2017 года почти три тысячи учеников и педагогов региональных музыкальных школ приняли участие в мастер-классах „Мастерской“ под руководством экспертов ведущих вузов России и народного артиста России Юрия Розума», — рассказала Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Среди участников было 7 омичей. Один из них — Эдуард Кургуз, преподаватель направления «Ударные инструменты» Детской школы искусств № 6, Омского музыкального училища им. В. Я. Шебалина, Музыкально-педагогического колледжа и Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, профессионал с почти 40-летним стажем работы, регулярно участвующий в омской «Музыкальной мастерской Юрия Розума».

«Главное в профессии музыкального педагога — найти подход к ученику, почувствовать его характер, натуру, как до него можно достучаться. Проще говоря, наладить с ним отношения. Если появилась взаимосвязь с учеником, то остальное — дело техники. Особенность в том, что в нашей сфере приходится быть и педагогом, и музыкантом. И самому играть, и детей учить. Отлично, что для учеников есть музыкальные мастерские, а для нас, преподавателей, — конференции. Это дает дополнительный заряд вдохновения», — рассказал Эдуард Кургуз.
Эдуард КургузЭдуард Кургуз
Эдуард Кургуз
Фото: Галай Жанна

Помимо занятий участникам конференции предложили культурную программу. В нее вошли творческая встреча с Юрием Розумом — народным артистом России и художественным руководителем «Музыкальной мастерской», а также гала-концерт с участием экспертов конференции — преподавателей ведущих творческих вузов страны.

«Наш благотворительный фонд начинал сотрудничество с „Газпром нефтью“ с фестиваля в Ноябрьске и Муравленко. За семь лет мы вместе прошли путь от первых открытых уроков до уникальной системы поддержки музыкально одаренных детей и их преподавателей в регионах. В рамках „Музыкальной мастерской“ эксперты проводят для них лекции, мастер-классы и концерты, а также знакомят с основами композиции и помогают написать свое первое произведение. Важную роль играет и работа с педагогами, это закономерное продолжение и развитие нашего проекта», — отметил Юрий Розум.
«Газпромнефть-СМ» создала новый образовательный проект в преддверии Дня флага России
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Музыка#Образование#Россия#Газпром нефть#Фестиваль#Конференция#Новости#Ямало-Ненецкий автономный округ#Педагогика#Мастер-классы#Культурная программа#Преподаватели
Подпишитесь
Глава Калачинского района Фридрих Мецлер ушел с поста
Сегодня, 08:24
Мэрия Омска получила представление от следкома из-за трещин в доме на Пригородной
Сегодня, 07:11
Шок. Самой юной омичке, сделавшей аборт в 2024 году, было всего 15 лет
Сегодня, 07:00
В омской «Меге» эвакуировали посетителей
Сегодня, 05:57
На Омск надвигается самый большой в России циклон с ливнями и грозами
Сегодня, 03:36
Объявления на стене. Омичи разыскивают Павла Дурова
Сегодня, 02:25