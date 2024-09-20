Жители Омского района поучаствовали в Дне игровых видов спорта в Ростовке

Posted 20 сентября, 08:03
Published 20 сентября, 08:03
Modified 20 сентября, 08:05
Updated 20 сентября, 08:05
14 сентября в спорткомлексе «Сибирский» было особенно многолюдно: площадка, построенная к «Королеве спорта-2022» вновь приняла большое и очень яркое торжество — День игровых видов спорта.
К слову, праздник спорта вышел необычным: программу мероприятия открыла церемония награждения работников и активистов сферы физкультуры и спорта, внесших весомый вклад в становление спортивного движения в Омском муниципальном районе. Благодарственные письма, а также золотые и серебряные знаки всероссийского физкультурно-спротивного комплекса «ГТО». Символы признания своих заслуг награжденные получили из рук первого заместителя главы администрации Омского района, Александра Плукчи, замминистра спорта региона Дмитрия Здановича и ректора СибГУФК — Олега Шалаева.
Но, само собой, День игровых видов спорта не мог обойтись и без состязаний: главным из них стал турнир по стритболу среди команд района и студентов СибГУФК. Первые два места пьедестала почета среди мужских команд остались за жителями Лузино и Ростовки — жители района обошли воспитанников университета из команды «Хомяк и Ко». В женском же зачете ситуация иная: там первое и третье места распределились между студенческими командами, а почетное второе место заняла команда Омского района.
Кроме того, на Дне игровых видов спорта состоялись и показательные выступления спортсменов-гиревиков и мастеров универсального боя. И, вполне вероятно, скоро количество спортом жителей района может увеличиться — особенностью мероприятия стало большое количество мастер-классов по футболу и волейболу, а также уникальная возможность испытать свои навыки в сдаче ГТО: прыжках в длину, подтягиваний, отжиманий и других упражнений, входящих в комплекс нормативов.
Напомним, ранее Город55 сообщал о рабочей поездке главы Омского муниципального района, Геннадия Долматова, в Пушкинское сельское поселение: в ходе нее команда районной администрации посетила цеха предприятия «Метеоприбор», площадку Пушкинского СПК и детский хоспис «Дом радужного детства».