Жители Омского района поучаствовали в Дне игровых видов спорта в Ростовке

Но, само собой, День игровых видов спорта не мог обойтись и без состязаний: главным из них стал турнир по стритболу среди команд района и студентов СибГУФК. Первые два места пьедестала почета среди мужских команд остались за жителями Лузино и Ростовки — жители района обошли воспитанников университета из команды «Хомяк и Ко». В женском же зачете ситуация иная: там первое и третье места распределились между студенческими командами, а почетное второе место заняла команда Омского района.