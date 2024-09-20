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Posted 20 сентября, 08:03

Published 20 сентября, 08:03

Modified 20 сентября, 08:05

Updated 20 сентября, 08:05

иллюстрация

Жители Омского района поучаствовали в Дне игровых видов спорта в Ростовке

20 сентября 2024, 08:03
Фото: Telegram-канала Дмитрия Здановича, заместителя министра спорта Омской области
иллюстрация
Мячи, гири и даже бои — на Дне игровых видов спорта, состоявшемся накануне в поселке Ростовка, нашлось место для представителей самых разных видов спорта.

14 сентября в спорткомлексе «Сибирский» было особенно многолюдно: площадка, построенная к «Королеве спорта-2022» вновь приняла большое и очень яркое торжество — День игровых видов спорта.

К слову, праздник спорта вышел необычным: программу мероприятия открыла церемония награждения работников и активистов сферы физкультуры и спорта, внесших весомый вклад в становление спортивного движения в Омском муниципальном районе. Благодарственные письма, а также золотые и серебряные знаки всероссийского физкультурно-спротивного комплекса «ГТО». Символы признания своих заслуг награжденные получили из рук первого заместителя главы администрации Омского района, Александра Плукчи, замминистра спорта региона Дмитрия Здановича и ректора СибГУФК — Олега Шалаева.

Фотографии с награждения заслуженных работников сферы спорта районаФотографии с награждения заслуженных работников сферы спорта района
Фотографии с награждения заслуженных работников сферы спорта районаФотографии с награждения заслуженных работников сферы спорта района
Фотографии с награждения заслуженных работников сферы спорта районаФотографии с награждения заслуженных работников сферы спорта района
Фотографии с награждения заслуженных работников сферы спорта района. Фото: Telegram-канала Дмитрия Здановича, заместителя министра спорта Омской области

Но, само собой, День игровых видов спорта не мог обойтись и без состязаний: главным из них стал турнир по стритболу среди команд района и студентов СибГУФК. Первые два места пьедестала почета среди мужских команд остались за жителями Лузино и Ростовки — жители района обошли воспитанников университета из команды «Хомяк и Ко». В женском же зачете ситуация иная: там первое и третье места распределились между студенческими командами, а почетное второе место заняла команда Омского района.

Женской юниорской команде СибГУФК удалось занять третье местоЖенской юниорской команде СибГУФК удалось занять третье место
Коллективная фотография участников турнира по стритболуКоллективная фотография участников турнира по стритболу
Женской юниорской команде СибГУФК удалось занять третье место. Фото: Telegram-канала Дмитрия Здановича, заместителя министра спорта Омской области

Кроме того, на Дне игровых видов спорта состоялись и показательные выступления спортсменов-гиревиков и мастеров универсального боя. И, вполне вероятно, скоро количество спортом жителей района может увеличиться — особенностью мероприятия стало большое количество мастер-классов по футболу и волейболу, а также уникальная возможность испытать свои навыки в сдаче ГТО: прыжках в длину, подтягиваний, отжиманий и других упражнений, входящих в комплекс нормативов.

Кадры спортивных мастер-классовКадры спортивных мастер-классов
Кадры спортивных мастер-классовКадры спортивных мастер-классов
Кадры спортивных мастер-классовКадры спортивных мастер-классов
Кадры спортивных мастер-классов. Фото: Telegram-канала Дмитрия Здановича, заместителя министра спорта Омской области

Напомним, ранее Город55 сообщал о рабочей поездке главы Омского муниципального района, Геннадия Долматова, в Пушкинское сельское поселение: в ходе нее команда районной администрации посетила цеха предприятия «Метеоприбор», площадку Пушкинского СПК и детский хоспис «Дом радужного детства».

Глава омского муниципального района посетил с рабочей поездкой Пушкинское поселение
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#Илья Скобин#Спорт#Футбол#Омск#Омская область#Турнир#ГТО#Новости#Волейбол#Мастер-классы#День игровых видов спорта#Стритбол#Универсальное бои
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