Латы и эпохи. Как Омск на два дня стал ареной для рыцарских поединков

Бойцы кружат по ристалищу, обмениваясь выпадами и ударами — до этого им долго приходилось оттачивать мастерство поединка, и теперь они могут показать себя в полную силу — не только нанося удары противнику, но и побеждая самих себя. Все-таки быть рыцарем — это не только боевая слава, но терпение и недюжинная сила воли. Представьте, что на вас — несколько десятков килограммов железа, ткани, а в руках тяжеленный меч и щит. А теперь добавьте к этому и погодные условия: духота и ясное небо, из-за которого солнце буквально раскаляет доспехи — бойцам явно пришлось нелегко.