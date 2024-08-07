Латы и эпохи. Как Омск на два дня стал ареной для рыцарских поединков

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
День 308-летия Омска — по-настоящему историческая дата: в разных уголках города состоялось множество мероприятий, знакомящих горожан с историей родного края. Однако историю, как и увлечения людей, очень сложно ограничить какими-либо периодами — поэтому все ее эпохи неожиданно смогли уместиться в парке Победы, на фестивале «Щит Сибири».
Небольшой полуостров на парковом озере уже в 19-й раз принял своих привычных гостей: различные исторические и реконструкторские клубы, горожан и местных мастеров с их торговыми лотками — в этот раз мероприятие прошло без грантовой поддержки, но зрелищности точно не потеряло.
К слову, посмотреть можно было на многое: в первый день фестиваля омичи могли побывать сразу в нескольких эпохах. Это и российская античность, Средневековье, Сибирь XVII века и даже «заскочить» в историю «служилых людей» уже XX века — для знакомства с бытом и службой пограничников в 40-80х годах.
Сразу стоит оговориться, что «Щит Сибири» не терпит спешки — если туда и идти, то на целый день. Корреспондент Города55 застал самые зрелищные моменты фестиваля: бежать в парк пришлось, ориентируясь на лязг мечей и гулкий грохот щитов — в ристалище уже сошлись «дуэлянты».
Бойцы кружат по ристалищу, обмениваясь выпадами и ударами — до этого им долго приходилось оттачивать мастерство поединка, и теперь они могут показать себя в полную силу — не только нанося удары противнику, но и побеждая самих себя. Все-таки быть рыцарем — это не только боевая слава, но терпение и недюжинная сила воли. Представьте, что на вас — несколько десятков килограммов железа, ткани, а в руках тяжеленный меч и щит. А теперь добавьте к этому и погодные условия: духота и ясное небо, из-за которого солнце буквально раскаляет доспехи — бойцам явно пришлось нелегко.
Не легче пришлось и рефери поединков: каждый бой внимательно оценивался с точки зрения техники, а значит, судьям приходилось внимательно «ловить» каждое движение бойцов: даже спустя века каждый рыцарский поединок подчиняется специальным правилам, начиная от приветствия, когда бойцы в первый раз скрещивают клинки, и заканчивая «братанием» после завершения поединка.
И, между прочим, подобный ритуал явно необходим — зачастую на ристалище сходятся представители одного клуба. Так оказалось и в этот раз — к поединку приготовилась пара бойцов в похожей экипировке и с одинаковыми «цветами» на доспехах и щитах: черный фон, дубовые листья и вензеля с буквами «С» и «К» — символика клуба «Стальной кулак». А когда на одном ристалище сходятся два бойца, которые, скорее всего, вместе и тренировались — поединок становится особенно зрелищным.
Но что мы все о боях? Прогуляемся по фестивалю! К слову, «Щит Сибири» всегда напоминает одну большую средневековую стоянку, где каждый пришедший найдет себе что-то по вкусу. А поэтому и догадаться, куда направятся бойцы после поединков, несложно — конечно же, к костру (после того как скинут тяжелое облачение).
Уютный очаг располагался в отдельной тематической зоне, посвященной Средневековью: несколько шатров, экспозиция с латами и оружием, палатки — вот и все убранство. Хотя учитывая факт того, что рыцари были своего рода «элитным подразделением» армий своего времени — а что им еще нужно на марше? Кстати, у лагеря была и своя «казна» — хоть и небольшая, но очень нужная: нынешний фестиваль — это, фактически, дружеская встреча всех его прежних участников, и поэтому все организовывать пришлось своими силами. Прошлые ошибки тоже учли, и теперь все локации разместили поближе друг к другу.
Следующая точка интереса, которая сразу же бросается в глаза — стоянка «служилых людей». Когда-то именно они и осваивали впервые Сибирь. И задержаться на их небольшом лабазе точно стоило: при всем знании истории России, некоторых фактов в учебниках просто нет. Но они есть в людях, ненадолго примерявших на себя исторические воплощения.
Для любителей калибров «покрупнее» тоже было на что посмотреть: небольшая полевая пушка давних времен — бережно воссозданная и готовая к стрельбе. К слову, ее залп и открывал фестиваль.
Вдруг временные эпохи «схлопнулись»: один пласт истории наслоился на другой, в толпе мелькнули гладиаторские шлемы и повязки, а над поляной раздался крик:
«Стража! Достойные граждане Рима! Вы видели здесь грека?! Он украл у меня кошелек!» — закричала одна из трех девушек в тогах, сидевших в тени большого шатра.
Публика зашевелилась: кое-кто из гостей мероприятия, пришедший на фестиваль вместе с товарищами, попытался выдать друга за «грека», что сразу привлекло внимание нескольких «мужей» в доспехах и древнеримских одеяниях.
Розыск был недолгим: вскоре в толпе мелькнул бородатый мужчина в одеянии гражданина — его потерпевшая и опознала как «вора». Мужчину сбили с ног и унесли к ристалищу: доказать свою невиновность ему теперь могли помочь лишь боги.
Мужчину ожидал «суд поединком»: ему предстояло выйти один на один с опытным гладиатором местного сенатора. К слову, как рассказал распорядитель импровизированного «Колизея», такие бои, исторически, были «разогревом» перед уже серьезными боями гладиаторов. Сражались в подобных поединках на деревянном или затупленном оружии — все-таки, бойцы очень дорого обходились гладиаторским школам и рисковать ими понапрасну ими никто не хотел.
Поединок начался: гладиатор и «приговоренный» кружили по арене — поначалу «грек» старался избегать противника, уворачиваясь и держа дистанцию. Но что-то подсказывает, что мужчина явно «что-то знал»: спустя несколько минут гладиатор остановился и занял более выжидательную позицию — бегать за более мобильным противником, будучи в шлеме и с тяжелым щитом, несколько тяжело. Бойцы «изучали» друг друга, несмотря на недовольное гудение толпы и слова сенатора, утомленного скучным зрелищем.
Сложно сказать, что именно помогло «греку»: может быть, Парки (или Мойры в греческой мифологии) соткали ему более долгую вязь жизни, либо сама Юстиция отводила удары гладиаторского клинка — неизвестно. Но — гладиатор «выдохся» и пал на колени.
Казалось бы, на этом исход поединка и преследования «грека» решен — однако его судьбу доверили уже публике. Кстати, известные по кино жесты с поднятым или перевернутым большим пальцем руки — заблуждение (по крайней мере, так рассказал распорядитель арены): когда римляне-зрители поединка «жаждали крови» — они, поднятым большим пальцем указывали себе за спину — чем-то напоминает жест «пальцем по горлу».
Но на сей раз толпа вскинула руки с двумя поднятыми пальцами — обвиняемый был помилован. Судьба кошеля молодой римлянки, правда, оказалась неизвестна, но исход ситуации тоже должен был быть неплохим — мало ли, где обронила…
Разумеется, это не все, что продемонстрировали участники фестиваля: были и целые торговые ряды «мастеровых людей», где можно было приобрести продукты их ремесла, было и множество интересных мастер-классов (одна работа со стеклом «в полевых условиях» уже внушает уважение!), были и реконструкции задержания нарушителей государственной границы. «Щит Сибири» — многогранный фестиваль, способный совместить такие истории, между которыми прошла не одна сотня лет. И это создает его неповторимый шарм, который привлекает множество людей вот уже практически 20 лет.