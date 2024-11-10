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Дмитрий Маркелов

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2024
На пост замглавы омского минздрава вернется медик с известной фамилией
10 ноября, 11:44
Пока что слухи. В Омске МСЧ №7 возглавит новый специалист
25 октября, 03:00
До 5 тысяч: в Омске приняли к рассмотрению закон о штрафах за «склонение к аборту»
24 октября, 06:32
В Омске больницу имени Кабанова возглавил Вячеслав Егоренко
21 октября, 08:30
Главный онколог России назвал статистику онкозаболеваний среди омичей
7 июля, 08:25
Главой омского минздрава назначили Дмитрия Маркелова
6 июля, 03:26
Омский Горсовет одобрил отказ от полномочий главврача онкодиспансера
Для этого было созвано внеочередное пленарное заседание.
5 июля, 04:19
Отказ от полномочий главврача омского онкодиспансера рассмотрят в срочном порядке
2 июля, 06:24
2023
Вторым кандидатом в главы омского минздрава стал главврач онкодиспансера Маркелов
7 августа 2023, 08:30
2022
Омские врачи из «Единой России» рассказали о работе в Луганске
25 июня 2022, 03:40
«Единая Россия» поздравила медиков с профессиональным праздником
19 июня 2022, 05:32

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