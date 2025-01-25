Меньше средней. Названы зарплаты омских водителей и фельдшеров скорой

Posted 25 января, 06:03
Published 25 января, 06:03
Modified 25 января, 15:46
Updated 25 января, 15:46
С 2023 года зарплаты омских водителей и фельдшеров скорой помощи выросли на 125,2% и 123,5% соответственно. О таком темпе роста в ответе на запрос Городу55 рассказали в омском Минздраве.
Так, по итогам 2024 года средний заработок фельдшеров скорой составил 58 045 рублей, а водителей — 56 895 рублей. Отметим, что в среднем, по данным регионального минздрава, зарплата водителей скорой за январь–август прошлого года составляла 53 580 рублей.
Кроме того, в Омской области проблемы с водительскими кадрами наблюдаются не только в муниципальных пассажирских предприятиях, но и на скорой помощи. В настоящий момент не хватает больше 100 таких специалистов.
«Действенной мерой по решению проблемы с дефицитом кадров является повышение уровня заработной платы, которое планируется реализовать в рамках ежегодной индексации зарплаты в целях соблюдения 134 статьи ТК РФ», — сообщил Городу55 министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.
Отметим, что дефицит водителей скорой помощи характерен для многих регионов России. Омская область, кстати, также нуждается и в медиках — врачах и специалистах среднего медперсонала.
Напомним, что среднемесячная начисленная заработная плата в ноябре 2024 года составила 65 133 рубля. Данные 14 января опубликовал Омскстат