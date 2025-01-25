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Posted 25 января, 06:03

Published 25 января, 06:03

Modified 25 января, 15:46

Updated 25 января, 15:46

В минздраве назвали зарплаты водителей и фельдшеров скорой помощи в Омске

Меньше средней. Названы зарплаты омских водителей и фельдшеров скорой

25 января 2025, 06:03
Фото: 1MI.

В минздраве назвали зарплаты водителей и фельдшеров скорой помощи в Омске

Согласитесь, что работа в скорой помощи достаточно тяжелая. Но насколько оценивается эта помощь? О зарплатах фельдшеров и водителей — в материале Города55.

С 2023 года зарплаты омских водителей и фельдшеров скорой помощи выросли на 125,2% и 123,5% соответственно. О таком темпе роста в ответе на запрос Городу55 рассказали в омском Минздраве.

Так, по итогам 2024 года средний заработок фельдшеров скорой составил 58 045 рублей, а водителей — 56 895 рублей. Отметим, что в среднем, по данным регионального минздрава, зарплата водителей скорой за январь–август прошлого года составляла 53 580 рублей.

Кроме того, в Омской области проблемы с водительскими кадрами наблюдаются не только в муниципальных пассажирских предприятиях, но и на скорой помощи. В настоящий момент не хватает больше 100 таких специалистов.

«Действенной мерой по решению проблемы с дефицитом кадров является повышение уровня заработной платы, которое планируется реализовать в рамках ежегодной индексации зарплаты в целях соблюдения 134 статьи ТК РФ», — сообщил Городу55 министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.

Отметим, что дефицит водителей скорой помощи характерен для многих регионов России. Омская область, кстати, также нуждается и в медиках — врачах и специалистах среднего медперсонала.

Напомним, что среднемесячная начисленная заработная плата в ноябре 2024 года составила 65 133 рубля. Данные 14 января опубликовал Омскстат

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#Ольга Скворцова#Опросы#Омск#Омская область#Минздрав#Скорая помощь#Зарплата#Медицина#Дмитрий Маркелов#Водители#Дефицит кадров
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