В Омске больницу имени Кабанова возглавил Вячеслав Егоренко

Posted 21 октября, 08:54
Published 21 октября, 08:54
Modified 21 октября, 09:06
Updated 21 октября, 09:06
В Омске назначили нового главврача городской больницы №1 им. Кабанова. Как рассказал министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов, на этот пост выбрали бывшего главу КМСЧ №7 Вячеслава Егоренко. Его уже успели поздравить новые коллеги, а также друзья и товарищи по работе.
Новый руководитель родился и вырос в Омске, долгое время трудился в сельских районах в приемном отделении хирургического центра. Также он руководил коллективами в разных больницах города. Еще восемь лет Егоренко провел в министерстве здравоохранения региона.
Коллеги отзываются о нем, как об отличном и опытном специалисте, который способен показать высокий уровень профессионализма. Многие пациенты хотели бы попасть к нему на прием.
Ранее Город55 писал об изменениях в правительстве Омской области: министр спорта Иван Колесник назначен зампредом правительства региона. Теперь он будет курировать сферу спорта, образования и культуры. Исполнять обязанности министра спорта будет Ольга Степанова.