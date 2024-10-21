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Posted 21 октября, 08:54

Published 21 октября, 08:54

Modified 21 октября, 09:06

Updated 21 октября, 09:06

В Омске больницу имени Кабанова возглавил Вячеслав Егоренко

В Омске больницу имени Кабанова возглавил Вячеслав Егоренко

21 октября 2024, 08:54
Фото: 1MI
О его назначении сообщил министр здравоохранения. Нового начальника поздравили коллеги.

В Омске назначили нового главврача городской больницы №1 им. Кабанова. Как рассказал министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов, на этот пост выбрали бывшего главу КМСЧ №7 Вячеслава Егоренко. Его уже успели поздравить новые коллеги, а также друзья и товарищи по работе.

Новый руководитель родился и вырос в Омске, долгое время трудился в сельских районах в приемном отделении хирургического центра. Также он руководил коллективами в разных больницах города. Еще восемь лет Егоренко провел в министерстве здравоохранения региона.

Фото: Минздрав Омской области

Коллеги отзываются о нем, как об отличном и опытном специалисте, который способен показать высокий уровень профессионализма. Многие пациенты хотели бы попасть к нему на прием.

Ранее Город55 писал об изменениях в правительстве Омской области: министр спорта Иван Колесник назначен зампредом правительства региона. Теперь он будет курировать сферу спорта, образования и культуры. Исполнять обязанности министра спорта будет Ольга Степанова.

Экс-глава омского минспорта Иван Колесник назначен на новую должность
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#Кристина Антоносян#Омск#Здравоохранение#Правительство#Новости#Главврач#Пациенты#Ольга Степанова#Дмитрий Маркелов#Иван Колесник#Профессионализм
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