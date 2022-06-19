«Единая Россия» поздравила медиков с профессиональным праздником

К своим коллегам в День медицинского работника обратился главный врач Омского клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов: «Дорогие коллеги, друзья. Спасибо вам за преданность делу, за высокий профессионализм и душевную щедрость! Хочу верить, что каждый из вас, кто ежедневно сталкивается с болью, останется до конца трудового пути источником надежды и исцеления для тех, кто обращается к нам. Хочу, чтобы вы никогда не теряли веры в своё призвание, стояли на страже здоровья своих пациентов и были примером милосердия. И пусть нам всем и всегда сопутствует удача, умение принимать правильные решения!».