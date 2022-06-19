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«Единая Россия» поздравила медиков с профессиональным праздником

«Единая Россия» поздравила медиков с профессиональным праздником

19 июня, 11:32
Фото: "Единая Россия"
Для медиков из городской больницы № 7 организовали концерт.

Депутаты Омского городского Совета и победители предварительного голосования «Единой России» за минувшую неделю посетили городские медучреждения.

Победитель праймериз Юрий Иванищев приехал в Городскую клиническую больницу № 11, поздравил сотрудников с наступающим профессиональным праздником, передал сладкие наборы для чаепития и цветы.

"Единая Россия"

В минувшую пятницу депутат омского горсовета Юрий Арчибасов с букетами проехал по своему избирательному округу. Он поблагодарил медиков: «Жаль, что нельзя поздравить лично каждого, кто стоит на страже нашего здоровья, и как бы пафосно ни звучало — и здоровья нации. Последние годы ярко показали, что наравне с профессионализмом и гуманностью, в профессии медика стоят и стойкость, выдержка, самоотдача. Низкий поклон и сердечная благодарность вам за милосердие, за отвагу и преданность своему делу!».

"Единая Россия"

К своим коллегам в День медицинского работника обратился главный врач Омского клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов: «Дорогие коллеги, друзья. Спасибо вам за преданность делу, за высокий профессионализм и душевную щедрость! Хочу верить, что каждый из вас, кто ежедневно сталкивается с болью, останется до конца трудового пути источником надежды и исцеления для тех, кто обращается к нам. Хочу, чтобы вы никогда не теряли веры в своё призвание, стояли на страже здоровья своих пациентов и были примером милосердия. И пусть нам всем и всегда сопутствует удача, умение принимать правильные решения!».

"Единая Россия"

Поздравительный визит в городскую поликлинику № 10 совершили депутаты горсовета Андрей Никитин и Андрей Бондаренко.

"Единая Россия"

Для сотрудников городской больницы № 7 был организован праздничный концерт. Член городского парламента Светлана Студеникина приехала к медикам совместно со студентами и преподавателями Омского музыкально-педагогического колледжа, которым руководит много лет.

Медицинских работников наградили почетными грамотами и благодарностями.

"Единая Россия"
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