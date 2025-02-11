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Posted 11 февраля, 09:02

Published 11 февраля, 09:02

Modified 11 февраля, 09:04

Updated 11 февраля, 09:04

Бывший первый заместитель омского минздрава Елена Шипилова займет новую должность

Бывший первый заместитель омского минздрава Елена Шипилова займет новую должность

11 февраля 2025, 09:02
Фото: 1MI.
Известная экс-чиновница будет отвечать за экономическую деятельность одной из крупнейших больниц города.

Городу55 стало известно, что бывший первый замглавы омского минздрава Елена Шипилова сменила место работы. Теперь она занимает должность заместителя главного врача по экономическим вопросам в БСМП № 1. Информация о назначении отражена на сайте учреждения.

Напомним, Шипилова работала в региональном Минздраве с 2019 года, но в октябре 2024 покинула пост. После ее ухода структура министерства изменилась — должность второго первого заместителя была упразднена. Как пояснил нынешний министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов, он не видит смысла в наличии сразу двух первых замов.

В гинекологической больнице Омска сменился главврач
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#Риана Дязанцева#Омск#Минздрав#Здравоохранение#Назначение#Дмитрий Маркелов
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