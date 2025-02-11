Бывший первый заместитель омского минздрава Елена Шипилова займет новую должность

Posted 11 февраля, 09:02
Published 11 февраля, 09:02
Modified 11 февраля, 09:04
Updated 11 февраля, 09:04
Городу55 стало известно, что бывший первый замглавы омского минздрава Елена Шипилова сменила место работы. Теперь она занимает должность заместителя главного врача по экономическим вопросам в БСМП № 1. Информация о назначении отражена на сайте учреждения.
Напомним, Шипилова работала в региональном Минздраве с 2019 года, но в октябре 2024 покинула пост. После ее ухода структура министерства изменилась — должность второго первого заместителя была упразднена. Как пояснил нынешний министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов, он не видит смысла в наличии сразу двух первых замов.