Бывший первый заместитель омского минздрава Елена Шипилова займет новую должность

Напомним, Шипилова работала в региональном Минздраве с 2019 года, но в октябре 2024 покинула пост. После ее ухода структура министерства изменилась — должность второго первого заместителя была упразднена. Как пояснил нынешний министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов, он не видит смысла в наличии сразу двух первых замов.