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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

иллюстрация

Главный онколог России назвал статистику онкозаболеваний среди омичей

7 июля 2024, 08:25
Фото: 1MI
иллюстрация

Главный онколог Минздрава привел статистику онкозаболеваний у омичей

К концу минувшего года на учете специалистов состояли 54,1 тысячи человек с различными новообразованиями.

Академик РАН и главный онколог федерального Министерства здравоохранения Андрей Каприн опубликовал на своем сайте отчет о помощи россиянам, борющимся с онкологическими заболеваниями: комплексным анализом информации, представленной в докладе, поделились корреспонденты «NGS55».

За минувший год в цифры этой статистики попали 8898 жителей Омской области: у большей части из них (56,7%) диагностированы заболевания первой и второй стадий. Еще 20,5% омичей наблюдаются с 4-й стадией онкологии. Омичи с диагностированной третьей стадией онкозаболевания или пока что не установленной составляют меньшую долю: 15,5% и 7,3% соответственно.

В 2023 году на учет по выявлению заболевания встали 7837 человек: из этого числа 20,6% погибли на первом году после обнаружения болезни (из них почти 4 тыс. человек — лица старше пенсионного возраста). Однако в статистику попали и самые молодые омичи: в 65 случаях новообразования выявили у несовершеннолетних, у 20% из них заболевание находится в 4-й стадии.

Напомним, ранее Город55 сообщал о назначении бывшего главы омского онкодиспансера, Дмитрия Маркелова, на пост главы министерства здравоохранения Омской области.

Главой омского минздрава назначили Дмитрия Маркелова
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#Илья Скобин#Здоровье#Омская область#Статистика#Медицина#Новости#Омичи#Онкология#Онкодиспансер#Дмитрий Маркелов#Заболевания
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