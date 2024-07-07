Главный онколог России назвал статистику онкозаболеваний среди омичей

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Академик РАН и главный онколог федерального Министерства здравоохранения Андрей Каприн опубликовал на своем сайте отчет о помощи россиянам, борющимся с онкологическими заболеваниями: комплексным анализом информации, представленной в докладе, поделились корреспонденты «NGS55».
За минувший год в цифры этой статистики попали 8898 жителей Омской области: у большей части из них (56,7%) диагностированы заболевания первой и второй стадий. Еще 20,5% омичей наблюдаются с 4-й стадией онкологии. Омичи с диагностированной третьей стадией онкозаболевания или пока что не установленной составляют меньшую долю: 15,5% и 7,3% соответственно.
В 2023 году на учет по выявлению заболевания встали 7837 человек: из этого числа 20,6% погибли на первом году после обнаружения болезни (из них почти 4 тыс. человек — лица старше пенсионного возраста). Однако в статистику попали и самые молодые омичи: в 65 случаях новообразования выявили у несовершеннолетних, у 20% из них заболевание находится в 4-й стадии.
Напомним, ранее Город55 сообщал о назначении бывшего главы омского онкодиспансера, Дмитрия Маркелова, на пост главы министерства здравоохранения Омской области.