Главный онколог России назвал статистику онкозаболеваний среди омичей

В 2023 году на учет по выявлению заболевания встали 7837 человек: из этого числа 20,6% погибли на первом году после обнаружения болезни (из них почти 4 тыс. человек — лица старше пенсионного возраста). Однако в статистику попали и самые молодые омичи: в 65 случаях новообразования выявили у несовершеннолетних, у 20% из них заболевание находится в 4-й стадии.